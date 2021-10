Por el momento no hay imputación pero la menor está bajo resguardo

Días pasados la Policía debió intervenir ante la denuncia de vecinos que alertaban sobre una niña de corta edad dejada sola en una vivienda, desde donde peía auxilio, encontrándose a la niña con evidentes signos de falta de atención, tanto de higiene como de alimentación.

Fue aproximadamente a las 19:30 horas del martes pasado, cuando n llamado telefónico alertó a la Policía y así acudieron a una vivienda de bulevar 12 de Octubre y Cabo Oscar Labalta, donde encontraron a la menor de 4 años pidiendo ayuda desde el segundo piso de la casa, señalando los vecinos que sería frecuente el maltrato de la niña por parte de su padre.

Por lo sucedido se dio intervención al COPNAF por disposición de la fiscal interviniente, doctora María Becker, por lo que la niña recibió asistencia y actualmente se encuentra bajo cuidado de esta institución.

Respecto al padre, que casi fue linchado por los vecinos, se supo que por el momento no hay una imputación en su contra, por lo que no está detenido, ya que se está trabajando en la recopilación de pruebas sobre el caso y se espera además que la chichita será llevada a Cámara Gesell, destacándose que la Fiscalía está trabajando de Oficio, ya que no hay denuncias al respecto.

La Fiscalía tiene en realidad varias versiones sobre lo sucedido y debe ahondar en el caso, pero lo más importante y prioritario, era salvaguardar la salud e integridad de la menor, situación que por el momento estaría bajo control.