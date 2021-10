No tenía antecedentes: Beneficiaron con una probation a joven que lesionó a otro en una pelea

En la ciudad de Concepción del Uruguay, ante la jueza de Garantías Nº 1, doctora Melisa María Ríos, se dispuso beneficiar con la suspensión de juicio aprueba a MGE de 20 años, acusado de haber causado lesiones a un joven al que le propinó una patada en la cabeza, tras una pelea.

El acusado fue representado por la defensora pública subrogante, doctora Valeria Irel, en causa que llevara adelante el doctor Diego Rueda subrogando a la doctora María Becker.

MGE, oriundo de Villa Elisa, el 29 de Junio del 2020 tuvo un altercado en el cual empujó a otro joven que cayó al piso, oportunidad en la que le propinó una patada en la cabeza ocasionándole lesiones.

Tras ese hecho que encuadraba en el delito de “Lesiones leves dolosas”, hubo una mediación donde no se llegó a un arreglo atento a que el imputado no tiene trabajo y no podía pagar la suma que la víctima solicitaba. La Defensas sostuvo que el imputado reunía los requisitos para poder ser beneficiado con la salida alternativa propuesta, ofreciendo las disculpas del caso y solicitó se lo exima de la reparación económica debido a su situación. Por otra parte pidió se le impongan reglas de conducta que realizaría su asistido, consistentes en tareas comunitarias no remunerativas, 10 horas mensuales en beneficio de Cáritas de la Parroquia » María Auxiliadora».

A su turno, la parte acusadora no se opuso al pedido de la Defensa, señalando que MGE no ha cometido otro delito, y no tiene antecedentes penales.

Tras un cuarto intermedio la defensora, manifestó que se comunicaron con el padre de su defendido, y le ofreció trabajo en Villaguay, para poder afrontar la reparación económica, ofreciendo 4000 mil pesos como reparación del daño, lo que finalmente fue aceptado, confirmándose la Probation por el término de un año.