Nadia Cutro sexta en el Rally de la Manzana

El Campeonato Argentino de Rally tuvo un fin de semana especial disputando su séptima fecha de la temporada en la 50° Edición de la Vuelta de la Manzana. Con epicentro en General Roca, y recorriendo caminos del Alto Valle del Río Negro, Nadia Cutro logró la sexta posición en la RC2B y octava en la Clasificación General sobre su Toyota Yaris MR navegada por Luciano Bombaci.

«Es una carrera muy dura, así que para nosotros el balance es más que positivo. Aprendimos muchísimo y continuamos sumando experiencia sobre el auto”, sostuvo entrerriana, que tiene la asistencia de su equipo, el CEO Rally Team. “Es una carrera muy compleja, los pisos estaban difíciles pero pudimos completar toda la exigencia y encontrar un buen ritmo para andar rápido sin golpear el auto”, explicó Nadia, que con estos resultados se ubica en la sexta posición del Campeonato de la RC2B.

“La Manzana es una fecha muy especial, más en esta edición histórica. Siempre tiene un recorrido particular que no repite los tramos por lo que no podemos medirnos de una pasada a la otra en la misma especial, y tenemos que ir midiéndonos con los demás, y cómo nos vamos sintiendo sobre el auto”, concluyó la piloto de Concordia. En dos semanas, el Rally Argentino volverá a tener actividad en el Rally de Catamarca del 5 al 7 de noviembre.

-Clasificación RC2B – FINAL:

1° Díaz 1h12m59s0, 2° Padilla +45s1, 3° Pasten +2m02s7, 4° Suriani +2m29s7, 5° Bonnin +4m05s0, 6° Cutro +4m42s4, 7° Menéndez +5m43s3, 8° Kim +7m16s3, 9° Robustelli +7m32s0, 10° Sambueza +8m06s8

Fotos: Crédito 3SportMedia