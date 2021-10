Malestar ante la falta de soluciones en el Barrio “Rancho Doble S”

Pasado un tiempo de la última solicitud presentada por los vecinos del Barrio Rancho Doble S, las soluciones no llegan y estos siguen en la misma situación a la que consideran “deplorable”, la cual lleva ya más de 3 años.

Los incumplimientos en los que incurrieron quienes tenían a su cargo la obra generan serios inconvenientes y estos vecinos ya no saben cómo actuar para lograr soluciones, por lo que en estos días realizaron una nueva presentación al intendente de Concepción del Uruguay, doctor Martín Oliva, para pedir la intervención con el objetivo de generar un canal de diálogo con los desarrolladores del Barrio y así lograr que se cumpla con el proyecto oportunamente aprobado por el municipio en el año 2006 Ordenanza 8328.

La situación es muy clara, ya que llLos vecinos, no pretenden que las obras las realice la municipalidad, pero si necesitan que se controle el proyecto que se aprobó y se obligue a los responsables a realizar las obras, sancionando los incumplimientos.

Sin servicio esenciales

Hoy el Barrio “Rancho Doble S”, no cuenta con agua potable, no tiene la planta de tratamiento de afluentes cloacales, no cuentan con bajada de luz propia (algunas manzanas), no cuentan con gas natural, todo comprometido en el proyecto aprobado.

Asimismo, los vecinos piden que responsables del proyecto (no el municipio), cumplan con las obligaciones de la Ordenanza 4527 y en caso de no ser así, el Órgano de control adopte las medidas sancionatorias a la brevedad.

“Si el municipio aprobó el proyecto, que exija su cumplimiento en un plazo prudencial”, reclamaron los habitantes del barrio.