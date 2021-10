Libertad bajo caución juratoria para sujeto acusado de robo y tenencia de arma

En la ciudad de Concepción del Uruguay, se realizó una audiencia en la OGA, para tratar la situación de un detenido por robo simple y tenencia, hechos ocurridos hace pocos días en la ciudad de Basavilbaso, departamento Uruguay.

El acusado es Gustavo Sebastián Burgos, de 39 años de edad, quien es representado por el Defensor Particular, Dr. Pablo Sotelo, en causas que lleva adelante la fiscal auxiliar Nº 3, doctora Denise Caraballo.

El juez interviniente le dio a palabra a la fiscal quien detalló los hechos imputados, señalado que Burgos está acusado de “Robo simple y tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal»

Como primer hecho se le imputó que el 19 de octubre pasado, aproximadamente a las 23:40 horas, ingresó al comercio de materiales para la construcción, den calle Rogelio Gómez Nº 491 de la ciudad de Basavilbaso, que gira bajo la denominación «Materiales De Zan», previo forzar el portón del fondo, dañando una de las sus chapas, y una vez en el interior del local se apoderó ilegítimamente de un DVR, cortando previamente unos cables, y la suma aproximada de 191.600 pesos en efectivo, en billetes de distintas denominaciones, que se encontraban dentro de un armario en la oficina, como así también comprobantes de ticket posnet, gastos varios y pagos municipales.

Como segundo hecho, el 20 de octubre de 2021, siendo aproximadamente las 09:05 horas, momento en que personal policial de Comisaría de Basavilbaso, se constituyó en el domicilio de avenida San Martín, entre calles Irigoyen y Tucumán, habitado por Gustavo Sebastián Burgos, a fin de cumplimentar el mandamiento Nº 2852 del Juzgado de Garantías, se halló en el interior de la vivienda, un arma de fuego tipo revólver, calibre .22 largo, conteniendo 8 balas.

Por esta razón Burgos fue acusado de los delitos mencionados y puesto a disposición de la Fiscalía, que se presentó ante el Juzgado para solicitar la libertad bajo medidas de coerción.

Concedida al defensor particular, el doctor Sotelo manifestó no tener objeciones que formular, tras lo cual se dispuso la inmediata libertad de Burgos, imponiéndole las medidas de coerción bajo apercibimiento que de no cumplir se ordenará la inmediata detención y por el término de noventa días .