La pobreza en Entre Ríos se mantiene más alta que en la prepandemia

La pobreza aumentó en Concordia en el primer semestre de 2021 y se redujo en Paraná, pero en ambas ciudades se mantiene por encima de los niveles prepandemia. El INDEC registró un 56% de pobreza y un 16% de indigencia en Concordia en la primera mitad del año, mientras que en el aglomerado Paraná estos indicadores ascendieron a 37% y 9%, respectivamente. En el mismo periodo la pobreza a nivel nacional fue del 41% y la indigencia del 11%.

Una familia tipo, dos adultos y dos menores, necesitaron en la primera mitad del 2021 63.000 pesos por mes para no ser pobre. Es el monto equivalente a la Canasta Básica Total (CBT. Para no caer en la indigencia, una familia tipo necesitó unos 27.000 pesos mensuales, que es el valor de la canasta básica alimentaria (CBA). La indigencia es una situación extrema de pobreza porque significa que la familia no tiene suficientes ingresos para cubrir sus necesidades de alimentación.

La evolución de los datos registrados debe analizarse en el marco de la pandemia de COVID-19, que llevó a la adopción de medidas de confinamiento estricto durante un periodo de varios meses y tuvo un impacto en los indicadores de actividad, además de las ayudas transitorias asistenciales implementadas por el Estado para mitigar los efectos adversos de la cuarentena. En el caso de Concordia, se debe agregar a la consideración que el mercado laboral tiene una alta incidencia de la informalidad que no termina de recuperarse del receso impuesto por el confinamiento.