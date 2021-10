Cristian Orcellet Ganador A, el Piloto de Colon regresaba al Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros después de 3 años y medio en los que tuvo una larga recuperación y rehabilitación luego de un grave accidente probando que lo dejara sin poder caminar y era recibido con gran alegría por toda la categoría; en una carrera donde no desentono en el ritmo y siempre con la compañía de su Navegante Dario Locher.

“Super contento por el fin de semana, comenzamos el viernes haciendo hoja, había que ponerse al día porque no habíamos practicado ni la hoja de nuevo en estos 3 años y medio, así que la idea fue hacer algo seguro y tratar de cometer la menor cantidad de errores, sabiendo que no tenia que competir contra nadie, la idea era volver y disfrutar mas allá de los tiempos” comento Cristian que se vio acompañado por toda su Familia y gran cantidad de Amigos el fin de semana.

“De a poquito le fui tomando el sabor al auto, adaptándome y me fui sintiendo mas cómodo, terminamos el sábado muy conformes de como íbamos arriba del auto, arrancamos el domingo saliendo de la misma manera, a seguir mejorando de a poco sabiendo que no podíamos estar en los tiempos de punta y luego Hernán Paulini tuvo un problema, después Luis Erpen también y quedamos primeros, de ahí en mas fuimos con mucha seguridad, respetando los frenajes, tratando de ir lo mejor posible y terminamos ganando esta carrera, algo que era inesperado realmente; nunca pensé en ir a ganar estoy mas que contento después de todo este tiempo y el trabajo que costo volver, es una alegría enorme”

“Quiero agradecer en primer lugar a mi Familia y Amigos, a todo el grupo de médicos kinesiólogo, el equipo de rehabilitación, toda la gente que estuvo a mi lado desde el momento del accidente; al equipo de Jose Renon que me han entregado un auto fantástico, a Lucas y Popy que son parte de todo esto también, a los Sponsors, que desde el momento que dijimos de volver todos quisieron estar y finalmente a todos los que forman parte del Rally Entrerriano por el recibimiento que me han dado, Pilotos, Navegantes, Mecánicos, Periodistas y todos los que trabajan en la categoría, me han hecho emocionar muchísimo, gracias a todos!”