Juntos presentó lista para las generales: “El gobierno no entiende al sector agropecuario”, aseguró Frigerio

En conferencia de prensa, se presentó este viernes en Paraná la lista de Juntos por Entre Ríos que encabezan: Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Pedro Galimberti, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti.

Frigerio se mostró «entusiasmado por lo que se viene” con la campaña y las elecciones generales y planteó que lo asume “con la responsabilidad que implica el triunfo en las PASO y el mensaje de las urnas de los entrerrianos que por un lado implica ponerle límites al kirchnerismo en el Congreso y por otro lado empezar a construir a nivel del país y la provincia una propuesta superadora de cara al futuro, y en eso vamos a trabajar juntos”.

“Si algo quedó claro en esta elección es que el kirchnerismo ya no tiene de rehenes a los sectores más vulnerables de la sociedad, y esto se vio también en Entre Ríos donde ganamos en Concordia por más de 10 puntos, algo que no había ocurrido nunca en la historia de nuestra provincia. El mensaje es que no hay que subestimar al electorado, porque el electorado tiene claro qué votar, y es también un aprendizaje para toda la dirigencia política, para que nadie se crea que esta elección tiene nombre y apellido, este triunfo es de los entrerrianos”, interpretó el candidato en primer término.

En este marco, analizó uno de los temas de preocupación para el país como es la situación del sector agropecuario y los anuncios que efectuó el gobierno nacional con el proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial y sostuvo que “lo que pasó ayer entre el gobierno, el kirchnerismo, y el campo es el reflejo de un espacio político que no entiende al sector agroindustrial de la Argentina, porque nuestro campo no necesita leyes promocionales, no necesita que lo ayuden con leyes, necesita que le saquen la pata de arriba de la cabeza y que lo dejen producir”.

“Tenemos el sector más competitivo del mundo que es nuestro campo, nuestro sector agroindustrial, y no necesita dádivas ni leyes que lo promocionen; necesita que lo dejen trabajar, que lo dejen producir, que lo dejen generar divisas y empleo. Y lo que pasó ayer es el claro reflejo de un gobierno que no entiende lo que necesita este sector tan importante para la Argentina”, apuntó.

Respecto de la integración de la minoría que participó en las PASO, el candidato en tercer término Pedro Galimberti, analizó: “El voto de los entrerrianos nos ha ubicado en un lugar expectante y más allá de los matices que tiene el espacio de Juntos por Entre Ríos estamos absolutamente con el trabajo que viene y tratando de trabajar juntos en un proyecto que tiene un efecto inmediato en este 2021 con las elecciones legislativas, pero que también tiene una idea, un modelo hacia adelante en cuanto al país y la provincia sabiendo que es necesario empezar a transitar otros caminos”.

Vaticinó que “en noviembre vamos a hacer una muy buena elección y la victoria se va a consolidar, pero además lo que uno advierte mirando los números –más allá del porcentaje de votos que ha logrado la coalición en la provincia de Entre Ríos- lo más importante o grave ha sido la fuerte caída de votos que ha tenido el Frente de Todos, el justicialismo, en la versión actual que tenemos en la provincia”. “Ahí está un poco el meollo de la cuestión y advierto nuestra gente muy movilizada para trabajar en todos los espacios y lograr una victoria contundente e importante como ha sido en las PASO y ese será el camino por el que vamos a transitar”, refirió Galimberti.

Por su parte, Atilio Benedetti (quinto lugar en la lista) sostuvo que “esta transparente participación en la compulsa interna es una muestra en los hechos de la institucionalidad del frente electoral, lo cual es un avance significativo y una demostración cabal de un camino que se emprende aprendiendo de los errores, para darle fortaleza y dar cabida a los matices y permitir que los entrerrianos ordenen con su voto las propuestas de este frente que ha mostrado una potencia electoral significativa”.

Además, deseó que “ojalá que en Entre Ríos dejemos de ser noticia por tener la ciudad más pobre del país, algo que nos entristece a todos”. “Es un dolor enorme para todos los entrerrianos y una preocupación”, sentenció Benedetti.

Recorrida por Paraná Campaña

Después de la conferencia de prensa, los candidatos de Juntos por Entre Ríos visitaron la localidad de Crespo en donde fueron recibidos por el intendente Darío Schenider y luego se trasladaron a Villa Libertador General San Martín en el que participaron en actividades junto al Presidente Municipal, Raúl Casali. La jornads de viernes culminó en San Benito en un encuentro junto al intendente Ezequiel Donda.