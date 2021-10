Información de Colón

Está en marcha el relevamiento barrial del programa Soy Propietario: El intendente de Colón José Luis Walser acompañó días atrás en barrio San Francisco al grupo de promotoras que lleva a cabo un relevamiento como parte del Programa Municipal “Soy Propietario”.

Este programa buscará que más de 900 vecinos de Colón en situación irregular, puedan contar con el título de su casa y de su terreno, a través de un convenio firmado entre el Municipio y los colegios de Escribanos y de Agrimensores.

Mediante este acuerdo, los vecinos podrán acceder a facilidades para la escrituración y a planes de financiación. Por mayor información los vecinos pueden acercarse a la Secretaría de Desarrollo Comunitario en Moreno 183.

El IPRODI e Intendentes del Departamento se reunieron con HODIMA: Días pasados la directora del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI) junto al Senador Mauricio Santa Cruz, el Intendente de Colón José Luis Walser, de San José Gustavo Bastián se reunió con la Comisión Directiva de HODIMA (Hogar de Discapacitados Mentales Adultos).

Anteriormente ya se había reunido la Comisión con el senador, los intendentes del Departamento y las áreas de Discapacidad a partir de la cual se gestionó la reunión con autoridades provinciales.

Las autoridades dieron a conocer los objetivos y modalidad de funcionamiento de HODIMA, como así también recibiendo sugerencias para la sustentabilidad y mejoras de la Institución.

El grupo “Resistiré” celebró sus 15 años: El pasado viernes se llevó a cabo un encuentro en el Rincón de los Nonos en el parque Quirós, donde el grupo “Resistiré” compartió un almuerzo para celebrar los quince años de su formación.

Recibieron la visita del Intendente José Luis Walser que los saludó y dialogó durante un momento con los integrantes del grupo, además de compartir un cálido momento.

El Mes de la Inclusión cerró con una peña folclórica en Colón: Como estaba previsto, el pasado viernes 22 de octubre cerraron las actividades en el marco del programa por el Mes de la Inclusión que llevó a cabo el Área de Asistencia a las Personas con Discapacidad de la Municipalidad de Colón.

Junto al equipo del área, Desarrollo Comunitario, Área Joven y otras del Municipio, se organizó una peña folclórica en la explanada del puerto con la participación de Hernán Paz, el ballet de la Asociación No me Olvides y el artista no vidente Fabián Galarraga de Concepción del Uruguay.

El evento contó con un muy buen marco de vecinos y familias de la Ciudad que acompañaron la peña. Cabe recordar que durante este mes se realizaron distintas actividades como un circuito en braille en el bajo termas para reconocer especies autóctonas, una barrileteada inclusiva en el día del bastón blanco, jornadas de concientización en escuelas de Colón y la presentación en vivo de los Seres Vibrantes.