Gimnasia busca la victoria en la mañana de Sunchales

Gimnasia visita desde las 11 de la mañana a Unión en Sunchales por la fecha 26 del Torneo Federal A. Será con el arbitraje de Franco Moron de La Pampa.

El Lobo llega de una victoria festejada y necesitada y hoy querrá extender los buenos resultados mientras sigue en busca de su identidad de juego, para que podamos seguir escribiendo lindo.

La fecha completa

*CRUCERO DEL NORTE POSADAS vs. *RACING CÓRDOBA 3/10/2021 11:00 Árbitro: MACHERONI MAXIMILIANO * ROSARIO Asistente 1: CAVALLERO LUCAS NICOLAS * VILLA CONSTITUCIÓN Asistente 2: OSUDAR SEBASTIAN * ROSARIO Cuarto Árbitro: FLEITAS HUGO * ROSARIO

*UNION S. RAFAELA vs. *G. Y ESGRIMA CONCEPCION DEL URUGUAY 3/10/2021 11:00 Árbitro: MORON FRANCO DAVID * GENERAL PICO Asistente 1: RAMONDA CRISTIAN * GENERAL PICO Asistente 2: AREDONDO MARCELO ABEL * GENERAL PICO Cuarto Árbitro: MOYA MAXIMILIANO * SANTA FE

*CRAL. NORTE SALTA vs. *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 3/10/2021 15:00 Árbitro: BEJAS NELSON MATIAS * TUCUMÁN Asistente 1: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA Asistente 2: CANO FEDERICO EXEQUIEL * VALLE VIEJO Cuarto Árbitro: FERREYRA BRIAN GUSTAVO * VENADO TUERTO

*DEPRO COLON (ER) vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 3/10/2021 15:00 Árbitro: GONZALEZ GUILLERMO ADRIAN * RESISTENCIA Asistente 1: BRILLADA FERNANDO ABEL * RESISTENCIA Asistente 2: DURE MARIANA BEATRIZ * RESISTENCIA Cuarto Árbitro: LOPEZ RODRIGO EDGARDO * RESISTENCIA

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 3/10/2021 15:00 Árbitro: GIL JOAQUIN * SAN PEDRO Asistente 1: YACANTE GUILLERMO * LUJÁN Asistente 2: NOVELLI DIEGO SAUL * TANDIL Cuarto Árbitro: LIUZZI MARCOS IGNACIO * AYACUCHO

*SARMIENTO RESISTENCIA vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 3/10/2021 15:00 Árbitro: MARTIN MAURICIO EXEQUIEL * TUCUMÁN Asistente 1: ARGAÑARAZ LEILA ROMINA * TUCUMÁN Asistente 2: PONCE JOSÉ * TUCUMÁN Cuarto Árbitro: PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES

*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 3/10/2021 19:30 Árbitro: NUÑEZ PABLO * SAN JUAN Asistente 1: GONZALEZ GABRIEL * SAN JUAN Asistente 2: ALLEGUE JESUS * SAN JUAN Cuarto Árbitro: GONZALEZ MARIANO RAMÓN * SANTA FE

LIBRE: Gimnasia y Tiro (Salta).