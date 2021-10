Gaston Ramat ganador Clase N7 en Santa Elena 

“Al final de cada PC se notaba que era una carrera muy técnica”

El volante de Colon se quedo con su clase y con la General del Rally 150 años de Santa Elena y con esto se posiciona de la mejor manera en el Campeonato Entrerriano de Rally Rio Uruguay Seguros.

“Nos vinimos muy contentos de haber disputado este Rally de Santa Elena, a pesar de la preocupación que llevábamos por los 50 milímetros que habían caído los días previos, ya que no sabíamos con que nos íbamos a encontrar, uno piensa que por ahí es mucho pero hacia bastante que no llovía en la zona y al final fue favorable, el viernes cuando salimos a hacer hoja había sectores con mucho riesgo, es una carrera a la que no estamos acostumbrados, con muchos sube y baja con izquierda y derecha, donde tenés que hacer muy bien el trabajo previo para ir seguro” Comento “Tato” que en esta oportunidad llevo en la butaca derecha a Luciano Bombaci.

“Al final de cada PC se notaba que era una carrera muy Técnica, había que salir muy concentrado y tener una buena hoja, siempre recalco esto porque en un Rally así tenés que ir muy seguro; tengo que agradecerle a Luciano por navegarme; cuando se le complico a mi Navegante enseguida me dijo que si, era algo que hace rato queríamos hacer y por una cosa u otra no lo podíamos coordinar, el tenia que terminar todo el trabajo del Rally Argentino y lo pudo hacer y dejar los autos cargados para ir a La Manzana así que se nos dio, tengo que agradecerle también mi Equipo por el trabajo, porque salió una carrera magnifica, hasta el tiempo acompaño; la yapa del fin de semana fue ganar la General porque la Copa que puso Santa Elena es hermosa, y también es destacable el hecho de que nos pudimos llevar todos los puntos en juego y ya estoy esperando con ansiedad que llegue Villa Libertador San Martin y Diamante”