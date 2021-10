Finaliza el ciclo “Latir Concepción del Uruguay”

Este sábado se realizará la última charla del ciclo “Latir Concepción del Uruguay”, organizado por la Municipalidad y Casa Patria Grande. La Educación Sexual Integral para todas las personas será el tema de cierre.

“Una ESI con y para todes” es el tema de la charla que marcará el cierre del ciclo “Latir Concepción del Uruguay”. Será este sábado desde las 18.30 en Plaza Columna, donde expondrán los jóvenes Luki Grimson y Sasa Testa.

Luki integra la Dirección de Adolescencias y Juventudes, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, y estudia Ciencia Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

Sasa es profesional del Profesorado de Castellano, Literatura y Latín. Escribió el libro “La existencia de la Mocha Celis o la visibilidad en la invisibilidad educativa” (2016). Además, compiló “Cuerpos en fuga”. Es trans no binarie y se encuentra cursando el Doctorado en Ciencias Sociales en la UBA. También escribió “Soy Sabrina, Soy Santiago. Género fluido y nuevas identidades”. Se define como persona de género fluido, siendo en tal carácter la primera persona en escribir una autobiografía mediante el libro mencionado. “Me dicen SaSa porque no me siento ni Sabrina ni Santiago: no soy ni hombre ni mujer», expresa.

“Latir Concepción del Uruguay” es un ciclo de charlas organizadas por el Consejo de la Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, junto a la Secretaría de Salud, Discapacidad y Derechos Humanos y Casa Patria Grande.