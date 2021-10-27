El Zonal Amateur de Motociclismo brilló en la histórica

El Zonal Amateur de Motociclismo disputó su jornada pre-coronación en el circuito de tierra compactada del Autódromo de Concepción del Uruguay, que para esta fecha mostró cambios en su dibujo, como así también tras un trabajo previo de semanas con maquinaria, un piso de gran terminación y mejoras como semáforo de largada, y pintado de bordes.
Resultados:
Vale todo 4t 2t
Pos N° pilotos
1 0 GARGANO SANTIAGO
2 71 ESTECHE AMADEO
3 70 BRIOZZO JOAQUIN
4 58 ALBIZZATTI MAHUEL
5 22 PEREYRA FACUNDO
6 120 HILL JUAN CRUZ
7 169 MAIZTEGUI DAMIAN
8 5 BRUNO IGNACIO Vueltas 10
9 40 SAVIO CLAUDIO N-C
10 62 BENITEZ N-C
11 77 ANDERSON BRIAN N-C
Junior 11 Vtas
Pos N° Piloto
1 70 BUSTILLO MATIAS
2 35 TALLAFER JOHAN
3 46 MARIGNANI BRANDON
4 45 CASERES JOAQUIN
5 38 MORALES LORENZO
6 25 SAVIO FELIPE
7 60 CHERIEZZA HERNAN
8 4 PERRUCHUT MATIAS
9 0 LEGUIZAMON JUAN Vuelta 10
10 6 BRANDON MARTIN Vuelta 10
11 34 PERRUCHOT BRIAN Vuelta 10
12 24 MORALES MATIAS Vuelta 10
Super Vale todo 10 vtas
1 119 RODRIGUEZ EMILIO
2 70 BRIOZZO JOAQUIN
3 14 FERNANDEZ FRANCO
4 90 ELOLA FRANCISCO
5 58 ALBIZZATTI NAHUEL
6 0 GARGANO SANTIAGO Vuelta 9
7 55 DUCRE ALEJO NO CLASIFICÓ
8 34 VIDAL MATIAS NO CLASIFICÓ
9 79 MERLO BRIAN NO CLASIFICÓ
Pos N° Piloto
119 RODRIGUEZ SALVADOR
2 5 GOMEZ GASPAR
3 68 VIVIANI LUCAS
4 34 VIDAL MATIAS
5 86 FUCHS LEONARDO
6 96 CEVEY AGUSTIN
7 199 MEICHTRY KEVIN
8 9 PERRUCHUT CARLOS
9 57 ALBIZZATTI JUAN
10 125 FLEITAS FEDERICO
11 84 MAIZTEGUE DAMIAN
12 3 BRUNO IGNACIO
13 13 DENADAY ERNESTO
14 99 LECUMBERRY BRYAN
15 32 VEGA JUACO
16 6 FOLONIER FRANCO
17 55 DUCRE ALEJO Vuelta 11
18 7 VILLA DARIO
19 62 BENITEZ JUAN
20 92 FLORES ALEJANDRO
21 85 FERRARI MARTIN Vuelta 10
22 16 REBORT JORGE Vuelta 9
23 114 MARIGNANI JOSE NO CLASIFICÓ
24 22 FACUNDO FACUNDO NO CLASIFICÓ
Libre 4t 2t
Pos N° Piloto
1 70 BRIOZZO JOAQUIN
2 120 HILL JUAN CRUZ
3 105 BRUNO IGNACIO
4 36 PLANTE JOAQUIN
5 22 PEREYRA FACUNDO 0
6 169 MAIZTEGUE DAMIAN
7 86 FUCHS LEONARDO 0
8 9 PERRUCHUT CARLOS
9 13 DENARDY ERNESTO
10 64 BOURREN MAURICIO
11 199 LACUMBERRY BRYAN
12 125 FLEITAS FEDERICO 0
13 85 FERRARI MARTIN NO CLASIFICÓ
14 77 ANDERSON BRIAN NO CLASIFICÓ
15 7 VILLA DARIO NO CLASIFICÓ
16 16 REBORD JORGE NO CLASIFICÓ
También se presentó en pista la categoría escuela, el primer escalón formativo del ZAM.
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