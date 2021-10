El Zonal Amateur de Motociclismo brilló en la histórica

El Zonal Amateur de Motociclismo disputó su jornada pre-coronación en el circuito de tierra compactada del Autódromo de Concepción del Uruguay, que para esta fecha mostró cambios en su dibujo, como así también tras un trabajo previo de semanas con maquinaria, un piso de gran terminación y mejoras como semáforo de largada, y pintado de bordes.

Resultados:

Vale todo 4t 2t

Pos N° pilotos

1 0 GARGANO SANTIAGO

2 71 ESTECHE AMADEO

3 70 BRIOZZO JOAQUIN

4 58 ALBIZZATTI MAHUEL

5 22 PEREYRA FACUNDO

6 120 HILL JUAN CRUZ

7 169 MAIZTEGUI DAMIAN

8 5 BRUNO IGNACIO Vueltas 10

9 40 SAVIO CLAUDIO N-C

10 62 BENITEZ N-C

11 77 ANDERSON BRIAN N-C

Junior 11 Vtas

Pos N° Piloto

1 70 BUSTILLO MATIAS

2 35 TALLAFER JOHAN

3 46 MARIGNANI BRANDON

4 45 CASERES JOAQUIN

5 38 MORALES LORENZO

6 25 SAVIO FELIPE

7 60 CHERIEZZA HERNAN

8 4 PERRUCHUT MATIAS

9 0 LEGUIZAMON JUAN Vuelta 10

10 6 BRANDON MARTIN Vuelta 10

11 34 PERRUCHOT BRIAN Vuelta 10

12 24 MORALES MATIAS Vuelta 10

Super Vale todo 10 vtas

1 119 RODRIGUEZ EMILIO

2 70 BRIOZZO JOAQUIN

3 14 FERNANDEZ FRANCO

4 90 ELOLA FRANCISCO

5 58 ALBIZZATTI NAHUEL

6 0 GARGANO SANTIAGO Vuelta 9

7 55 DUCRE ALEJO NO CLASIFICÓ

8 34 VIDAL MATIAS NO CLASIFICÓ

9 79 MERLO BRIAN NO CLASIFICÓ

Pos N° Piloto

119 RODRIGUEZ SALVADOR

2 5 GOMEZ GASPAR

3 68 VIVIANI LUCAS

4 34 VIDAL MATIAS

5 86 FUCHS LEONARDO

6 96 CEVEY AGUSTIN

7 199 MEICHTRY KEVIN

8 9 PERRUCHUT CARLOS

9 57 ALBIZZATTI JUAN

10 125 FLEITAS FEDERICO

11 84 MAIZTEGUE DAMIAN

12 3 BRUNO IGNACIO

13 13 DENADAY ERNESTO

14 99 LECUMBERRY BRYAN

15 32 VEGA JUACO

16 6 FOLONIER FRANCO

17 55 DUCRE ALEJO Vuelta 11

18 7 VILLA DARIO

19 62 BENITEZ JUAN

20 92 FLORES ALEJANDRO

21 85 FERRARI MARTIN Vuelta 10

22 16 REBORT JORGE Vuelta 9

23 114 MARIGNANI JOSE NO CLASIFICÓ

24 22 FACUNDO FACUNDO NO CLASIFICÓ

Libre 4t 2t

Pos N° Piloto

1 70 BRIOZZO JOAQUIN

2 120 HILL JUAN CRUZ

3 105 BRUNO IGNACIO

4 36 PLANTE JOAQUIN

5 22 PEREYRA FACUNDO 0

6 169 MAIZTEGUE DAMIAN

7 86 FUCHS LEONARDO 0

8 9 PERRUCHUT CARLOS

9 13 DENARDY ERNESTO

10 64 BOURREN MAURICIO

11 199 LACUMBERRY BRYAN

12 125 FLEITAS FEDERICO 0

13 85 FERRARI MARTIN NO CLASIFICÓ

14 77 ANDERSON BRIAN NO CLASIFICÓ

15 7 VILLA DARIO NO CLASIFICÓ

16 16 REBORD JORGE NO CLASIFICÓ

También se presentó en pista la categoría escuela, el primer escalón formativo del ZAM.