El próximo fin de semana se realizará el Encuentro Interprovincial de Ferroaficionados

Ferroviarios, ex-ferroviarios, miembros de museos ferroviarios, ferroclubes y entusiastas del tren en general participarán el próximo fin de semana del 1er Encuentro Interprovincial de Ferroaficionados, que unirá a las localidades de Caseros con Concepción del Uruguay.

Será los días sábado 23 y domingo 24 de octubre, durante las que se desarrollará una jornada de intercambio de conocimientos y anécdotas alrededor del Ferrocarril y todo aquello que ha sabido representar para nuestro País.

Fabio Daniel Ferreyra Presidente del Ferroclub de Concepción del Uruguay y Danisa Impini, del Museo Ferroviario “Estación Caseros”, señalaron que el programa será el siguiente:

Día 23 de octubre

Actividades a desarrollar en Caseros a las 15:30 PM: Recibimiento de Asistentes

16:00 PM: Inauguración de la primera sala del Museo de la Estación con accesibilidad y diseño adaptado

17:15 PM: Recibimiento de la Caravana de Zorras que realizará el trayecto entre Villa Elisa y Caseros a través del Ramal U6 del Ferrocarril Urquiza

18:00 PM: Apertura del Conversatorio del Encuentro

19:00 PM: Break 19:30 PM: Segunda parte del Conversatorio

20:30 PM: Clausura del primer día del Encuentro

Día 24 de octubre

Actividades a desarrollar en Concepción del Uruguay 09:00 AM: Recibimiento de Asistentes en Plaza Ramírez

09:30 AM: Recorrido alrededor de los diferentes puntos históricos y de interés en la Ciudad, a cargo de una Guía Turística

11:00 AM: Recorrido alrededor de la Estación del Tren y sus diferentes dependencias, a cargo de los Miembros del Ferroclub Uruguayense

11:40 AM: Acto Protocolar en el espacio que ocupará el futuro Museo Ferroviario de la Ciudad

12:20 PM: Recorrido alrededor del futuro Museo

12:50 PM: Almuerzo y Debate Ferroviario

15:30 PM: Clausura del segundo día del Encuentro