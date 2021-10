El Lobo a Salta para seguir con chances

Gimnasia viajará el viernes a Salta para jugar el domingo, a las 17:30, ante Central Norte por la fecha 28 del Torneo Federal A de fútbol. Por la misma fecha, en Pronunciamiento, Depro será local de Juventud Unida de Gualeguaychú, en otro de los clásicos de la Costa del Uruguay.

El programa a desarrollarse será el siguiente:

Sábado 16

15:00 hs.: Crucero del Norte vs. Douglas Haig

Árbitro: Fernando Brillada (Resistencia) – Asistentes: Mariana Dure y Rodrigo López (Resistencia).

16:00 hs.: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Boca Unidos

Árbitro: Bruno Amiconi (Salto) – Asistentes: Joaquín Badano (Saladillo) y Leonel Suárez (San Antonio de Areco).

Domingo 17

16:00 hs.: Unión (Sunchales) vs. Sportivo Las Parejas

Árbitro: Maximiliano Macheroni (Rosario) – Asistentes: Lucas Cavallero (Villa Constitución) y Sebastián Osudar (Rosario).

16:00 hs.: DePro vs. Juventud Unida

Árbitro: Alvaro Carranza (Villa María) – Asistentes: Matías Coria (Cañada de Gómez) y Marcos Guzmán (Pascanas)

17:30 hs.: Central Norte vs. Gimnasia y Esgrima

Árbitro: Mauricio Martín (Tucumán) – Asistentes: José Ponce (Tucumán) y José Farfor (Tucumán) – Cuarto árbitro: Walter Cardozo (Jujuy)

18:00 hs.: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nelson Bejas (Tucumán) – Asistentes: Gonzalo Ferrari (Rosario) y Jaiver Caro Aguirre (Casilda).

18:30 hs.: Chaco For Ever vs. Racing (Córdoba)

Árbitro: José Darío Sandoval (Concordia) – Asistentes: Guido Córdoba (Concordia) y Daniel Zamora (Paraná).