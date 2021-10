El Intendente de Colón brindó un mensaje tras las amenazas recibidas y los daños en su propiedad

Tras conocerse públicamente un hecho de amenazas al Intendente de la Ciudad de Colón, José Luis Walser, y a su familia, y daños provocados a su vehículo particular y a su propiedad, el lunes se brindó una conferencia de prensa con un mensaje a la comunidad.

Además, y ante la repercusión pública que tuvo la situación, los medios tuvieron la posibilidad de realizar preguntas al Intendente. El tema está siendo investigado por la justicia y tanto autoridades de distintos ámbitos como la comunidad, brindaron su apoyo rechazando en forma unánime este tipo de actos violentos.

“A raíz de la repercusión que ha tenido este acto cobarde y condenable, con el apoyo y la solidaridad no solo de los vecinos de Colón sino de dirigentes, del Gobernador, de distintos puntos del país también, me parecía justo también a través de ustedes poder charlar con los vecinos, llevarles tranquilidad” dijo el Intendente de Colón al comenzar su mensaje ante los medios de comunicación.

“Realmente es un acto de cobardía que hacen en el garaje mi casa, con mis bienes y con mi familia y realmente no hay lugar en nuestra comunidad o no debería haber lugar para este tipo de actos tan cobardes, sobre todo en un momento en donde nuestra comunidad ha comenzado a recuperarse” señaló.

Y añadió en ese sentido: “Hay un buen ánimo en nuestros vecinos, nuestra Ciudad tiene obras, muchas obras con la ayuda del gobierno provincial y nacional y con el aporte de los vecinos a través de sus tasas, estamos esperando una temporada de manera muy auspiciosa y hay todo un ámbito de alegría en la comunidad, y está bueno que a estas cosa no las dejemos pasar” afirmó.

José Luis Walser dijo además: “No es una afrenta sobre mi persona sino también sobre mi familia, sobre mi institucionalidad como Intendente, pero sobre todo es una afrenta sobre todo es una afrenta para toda la comunidad de Colón que no quiera estas cosas, que eligió otro camino, de paz social, un camino donde podamos proyectarnos, un camino esperanzador, estamos construyendo ese camino, lo vamos a seguir haciendo” sostuvo.

A lo que agregó: “Está bueno que lo cuidemos, y realmente con la muestra de afecto y de solidaridad, siento que Colón se ha decidido a cuidar lo que hemos logrado, y estoy muy contento con eso, quiero agradecerles a todos”.

Fortalecidos

“Estoy contento porque como comunidad sabemos ya lo que no queremos que nos vuelva a pasar no solamente en nuestra ciudad, esto puede llegar a pasar a otros en otras ciudades, a otras personas y familias, y no hay margen en la comunidad para estas cosas”.

“Estamos tranquilos y muy fortalecidos, quiero que podamos comunicar todo lo necesario y después darle un corte a esto porque tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo en nuestra forma, me está acompañando parte del equipo y el resto desde sus lugares de trabajo porque estamos muy contentos como gestión por todo lo que estamos haciendo” indicó.

“Redoblaremos los esfuerzos, seguiremos acompañando a los vecinos y los invito a que entre todos cuidemos esto que tenemos como comunidad, un momento lindo, esperanzador para Colón, y estos actos no tienen lugar en el Colón que queremos”.

“No encuentro algo que se pueda asociar a esto, no tengo ningún conflicto de ningún tipo, no hay una cuestión en la ciudad que esté en alguna discusión profunda, venimos a trabajar todos los días, trabajamos y ponemos lo mejor”.

“Tampoco me corresponde establecerlo a mí, está la justicia con eso y confío en las instituciones, que puedan resolver no solo para traerme tranquilidad a mí y mi familia, sino para que los vecinos estén tranquilos y puedan confiar en que estas cosas no vuelvan a pasar”.

Apoyo

“A la nota la está peritando la justicia pero les puedo resumir a ustedes y a los vecinos que esa nota lo que hace es dejar amenazas para mí, para mi familia y para mi propiedad” expresó José Luis Walser este lunes.

“Se puso en contacto el Gobernador, la Ministra de Justicia, y han demostrado interés en que esta cuestión se resuelva, sobre todo no por la particularidad, sino porque no puede pasarnos esto, entonces la verdad es que sentí el apoyo de todos, la justicia está trabajando y confío en que se pueda lograr esclarecer”.

“Varios intendentes y colegas se han comunicado, han manifestado su apoyo a través de las redes sociales, creo que hay una voz unánime de que esto no puede pasar acá ni en ningún lado”.

Sobre la custodia policial en su vivienda a partir de este hecho, José Luis Walser señaló: “la verdad es que me resulta muy incómodo, porque yo vengo de una familia muy humilde de ocho hermanos que siempre anduvo por Colón, por nuestra Ciudad, yo en lo personal hago mi vida con mi familia para arriba y para abajo con mis gurises y mi esposa”.

“No me gusta esto, no quiero que pase esto en Colón, no puede pasar esto en Colón, yo no quiero que esté un policía cuidándome en mi casa ni en la casa de ningún colonense, no lo acepto y creo que nadie tiene que aceptarlo, porque podemos vivir tranquilos que es lo que elegimos”.

Consultado por el apoyo expresado de la comunidad, el Intendente expresó que lo ha hecho con mucha fuerza “y eso me alegra, no por mí en lo personal, creo que hay una madurez en la comunidad, sobre todo de que esto no puede pasar”.

“No tengo temor, si vuelve a pasar será la justicia la que se ocupe, yo tengo un rol y tengo bien claro cuales son los riesgos o las posibilidades de llevar adelante la intendencia en una Ciudad, no tengo temor y estoy muy tranquilo, y le pido a los vecinos también que estén muy tranquilos, que esto no es Colón, Colón es otra cosa, es tranquilidad, es por lo que nos eligen los visitantes, y esta cercanía que tenemos entre vecinos” puntualizó.