Dura caída del Lobo en Sunchales

Gimnasia cayó sin atenuantes en Sunchales por 3 a 0 ante Unión en el partido que abrió la fecha 26 del Torneo Federal A. El Lobo uruguayense ya perdía por la mínima a los 2 minutos de juego con tanto de Adrián Rodríguez, que condicionó el juego en favor de la visita.

Gimnasia no tuvo ideas y apuró poco al arquero rival, mientras que enfrente, Bustos terminó como figura de su equipo, evitando una derrota aún mayor en el marcador. Cristian Sánchez puso el segundo a los 35 de juego, cerrando la cuenta, a cuatro del final, Diego López.

En el otro encuentro de la mañana, Racing de Córdoba venció 2 a 1 a Crucero del Norte y quedó como único líder de la Zona B del Torneo Federal A.

La fecha sigue con estos partidos

*CRAL. NORTE SALTA vs. *CHACO FOR EVER RESISTENCIA 3/10/2021 15:00 Árbitro: BEJAS NELSON MATIAS * TUCUMÁN Asistente 1: CARO AGUIRRE JAVIER * CASILDA Asistente 2: CANO FEDERICO EXEQUIEL * VALLE VIEJO Cuarto Árbitro: FERREYRA BRIAN GUSTAVO * VENADO TUERTO

*DEPRO COLON (ER) vs. *SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ 3/10/2021 15:00 Árbitro: GONZALEZ GUILLERMO ADRIAN * RESISTENCIA Asistente 1: BRILLADA FERNANDO ABEL * RESISTENCIA Asistente 2: DURE MARIANA BEATRIZ * RESISTENCIA Cuarto Árbitro: LOPEZ RODRIGO EDGARDO * RESISTENCIA

*DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS vs. *DOUGLAS HAIG PERGAMINO 3/10/2021 15:00 Árbitro: GIL JOAQUIN * SAN PEDRO Asistente 1: YACANTE GUILLERMO * LUJÁN Asistente 2: NOVELLI DIEGO SAUL * TANDIL Cuarto Árbitro: LIUZZI MARCOS IGNACIO * AYACUCHO

*SARMIENTO RESISTENCIA vs. *JUV. UNIDA GUALEGUAYCHU 3/10/2021 15:00 Árbitro: MARTIN MAURICIO EXEQUIEL * TUCUMÁN Asistente 1: ARGAÑARAZ LEILA ROMINA * TUCUMÁN Asistente 2: PONCE JOSÉ * TUCUMÁN Cuarto Árbitro: PEREZ SERGIO MAURICIO * CORRIENTES

*SP. BELGRANO SAN FRANCISCO vs. *BOCA UNIDOS CORRIENTES 3/10/2021 19:30 Árbitro: NUÑEZ PABLO * SAN JUAN Asistente 1: GONZALEZ GABRIEL * SAN JUAN Asistente 2: ALLEGUE JESUS * SAN JUAN Cuarto Árbitro: GONZALEZ MARIANO RAMÓN * SANTA FE

LIBRE: Gimnasia y Tiro (Salta).