Doctor Pablo Seró: “Yo no creo que Entre Ríos sea hoy una provincia meramente de tránsito”

Los días siguen transcurriendo desde el secuestro de casi 500 kilos de cocaína en el departamento Uruguay y la causa que se sigue llevando adelante en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del doctor Pablo Seró, continúa acumulando pruebas y tomando dimensiones verdaderamente sorprendentes. El secuestro de dos avionetas y las posibles vinculaciones con una red narco internacional, la detención de varias personas y nuevos secuestros de importantes sumas de dinero y más drogas llevaron a abrir una nueva causa en el Juzgado Federal que sigue desplegando las distintas líneas investigativas, intentando cerrar un círculo y procurando llegar al total esclarecimiento.

Es así que 03442 estuvo mano a mano con el juez que lleva adelante esta investigación, en un hecho realmente sin precedentes para la Provincia de Entre Ríos, el doctor Pablo Seró, que nos recibió en su despacho.

Mostrándose muy agradecido por la oportunidad de que la Justicia haga llegar información a la comunidad sobre su proceder, el doctor Seró explicó que “La primera causa se inició a raíz del hallazgo de estos envoltorios en un campo de Pronunciamiento, lo que fue un golpe verdaderamente fuerte por tratarse de mucha cocaína de una pureza muy elevada, la presentaba un sello estampado que no solo marca la titularidad del Cartel que la maneja, sino también la confianza de la transacción, ya que una alteración del mismo podría generar enfrentamiento entre comprador y vendedor. Por el valor del estupefaciente secuestrado, no estamos ante vendedores o compradores de poca monta”.

El juez recordó que a raíz del operativo inicial, se logró la detención de cuatro personas al ingreso del hotel en el cual se alojaban en Basavilbaso, donde se hallaron dos celulares personales que se están peritando.

“Estas 3 personas y la cuarta, que es un remisero de esa ciudad, la causa está a despacho para resolver su situación procesal, a la par de estar realizándose ciertas medidas judiciales sobre un montón de elementos”, aseguró el magistrado.

Procedimiento en Buenos Aires

Respecto a lo actuado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Seró dijo “La Delegación de Tóxicos de Concepción del Uruguay, de la Policía de Entre Ríos, fuerza con la que estamos trabajando en el caso, tuvo información de que estas personas habían estado alojadas en el Hotel Las Naciones, en Capital Federal. Con la colaboración de la Policía de la Ciudad, el personal de Tóxicos de Entre Ríos que contó con los medios puestos a disposición por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, para estas diligencias ordenadas por este Juzgado. Es importante destacar esto ya que, como dicen “Dios atiende en Buenos Aires” y esto demanda un mayor esfuerzo y es importante reconocer el trabajo de la gente de Tóxicos, con la que siempre trabajamos muy bien y con buenos resultados. Gracias a Dios esta relación también es muy buena con todas las otras Fuerzas con las que trabajamos diariamente. Pero en este caso, con recursos más escasos, el personal de la Delegacía de la Departamental Uruguay, debe esforzarse mucho más, algo que es posible por la profesionalidad de sus integrantes”.

Relación con lo sucedido en el Uruguay

Al ser consultado de la vinculación entre lo ocurrido en Entre Ríos y lo sucedido en el Uruguay, el juez Federal explicó “Lo que se secuestró en un campo de Artigas, en el Uruguay, fueron 400 kilos de pasta base, algo más grave ya que permite elaborar la cocaína. Estamos en presencia de organizaciones internacionales que mueven mucho dinero y que compran muchas voluntades. Esa causa tiene relación con una investigación que llevaba adelante el Uruguay, con Fiscalías y jueces especializados en el narcotráfico, con la asistencia de la DEA (Administración para el Control de Drogas) y contacto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), que se pusieron en contacto con la fiscal Federal, doctora Josefina Minatta, que hicieron así una presentación en este Juzgado, advirtiendo lo sucedido en el Uruguay y solicitando medidas judiciales, que llevaron a detectar la avioneta en Concordia. La hipótesis que es materia de investigación, es la triangulación de vuelos, desde países de Latinoamérica, con destino al Uruguay y su paso por la Argentina, para desde el Uruguay, ser exportada a otros países como México o a Europa”.

El magistrado agregó que se está tratando de averiguar, si se está ante dos Carteles distintos, o se trata del mismo en ambos casos y las dos causas están en el Juzgado de Concepción del Uruguay, por lo que se trabaja en contacto con las autoridades uruguayas.

El sello de los panes

El doctor Pablo Seró, confirmó que “El sello de los panes, determina la autoría del Cartel. No la conocemos, pero estamos ante un sello ya conocido. El sello Bugatti se vio en procedimientos realizados en el Ecuador, que llevó a varios allanamientos vinculados con España. De ahí, la importancia de la investigación. Hay una investigación previa a la instancia judicial, que da el golpe, pero de ahí en más comienza la investigación judicial, que puede ser prolongada, por lo que se tiene que trabajar minuciosamente y cuidadosamente, respetando todos los pasos procesales, para evitar cualquier planteo nulificante. Estamos ante gente muy poderosa y es nuestro trabajo. Ya nos hemos enfrentado a otras organizaciones, que se caracterizan por hacer trabajos de contra inteligencia, es decir investigan a sus investigadores. Por eso debemos mantener mucha reserva en estas causas y evitar fugas. Lo que salga en algunos medios por demás, son solo conjeturas, que no salieron de este Juzgado. En estos días resolveremos la situación de los cuatro detenidos y las pericias, pero por el momento no diremos si estas personas tienen o no antecedentes hasta tanto se resuelva que va a pasar. Preferimos mantener esto en reserva y nos llamó la atención que se filtraran datos que no salieron desde acá. Cuando se resuelva la situación procesal se sabrá. Yo me cuido mucho en este aspecto, ya que un juez puede ser apartado por prejuzgamiento”.

Entre Ríos y el narcotráfico

Finalizando la entrevista, no faltó el tema del narcotráfico y la situación en Entre Ríos, que siempre se sostuvo era una provincia de paso, pero esto fue cambiando.

El juez fue claro al señalar que Entre Ríos, en la jurisdicción de su juzgado, tiene el Corredor del Ríos Uruguay con la ruta 14 y un tránsito muy fluido.

“Prácticamente a diario estamos realizando procedimientos de entrega vigilada, que van de una parte del país a otra, por ejemplo Misiones a San Luis, en el que interviene nuestro Juzgado. Podría decirse que estamos en una zona de tránsito. Ahora bien, si caen 500 kilos de cocaína aquí, lo podrían haber tirado en otro lado. Yo no creo que sea meramente una zona de tránsito, a parte nunca hubo un procedimiento como este en lo que respecta a que fue la mayor cuantía de droga en la calidad de cocaína que tuvo Entre Ríos. Lo vemos con mucha preocupación desde el punto de vista seres humanos a lo sucedido, porque las vías de escape desde el campo donde fue arrojado, son compleja ya que hay controles. Esto se ve también en el norte del país con la cantidad de secuestros de marihuana, que obligaron a los traficantes a ingresar la droga por otros puntos que antes eran los caminos de la cocaína, como lo son Salta y Jujuy. Los operativos van haciendo un cerrojo de las fronteras. Yo no creo que Entre Ríos sea hoy una provincia meramente de tránsito”, finalizó.