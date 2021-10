Directivos de CAFESG visitaron beneficiarios del Microbanco en San Salvador

Los vocales de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, Eduardo Mozetic y Celeste Lorenz, visitaron junto al senador Marcelo Berthet, a emprendedores de San Salvador beneficiarios de los créditos otorgados por el organismo provincial a través del programa de Microbanco con el fin de acompañar el desarrollo de los pequeños emprendimientos.

Walter Meteriero tiene un taller metalúrgico, “Don Walter”, él es tornero, y accedió al primer crédito del Microbanco de CAFESg en el año 2012, justamente para comprar su torno, este año, con el relanzamiento del programa en 2020, volvió a acceder al beneficio y en esta oportunidad para comprar un repuesto mandado hacer a medida para el torno para poder seguir trabajando.

Con motivo de la visita de los funcionarios, Walter expresó que “los microcréditos están muy buenos, porque son la posibilidad que uno por ahí no tiene para poder adquirir las herramientas que necesita, nosotros cuando comenzamos con este emprendimiento en el 2012 pudimos adquirir un torno justamente con un microcrédito de CAFESG, después de la formación que nos dieron los asesores para el armado de las carpetas y hoy nuevamente obtuvimos otro que nos ayudó para comprar un plato, un accesorio de ese mismo torno y así seguimos equipándonos”.

Beatriz Solís, por su parte, es otra beneficiaria de los microcréditos de CAFESG. Lleva adelante su emprendimiento gastronómico que abarca rotisería y pastelería, además hace viandas y dicta cursos de cocina ya que tiene certificaciones en la materia. Este es el cuarto crédito al que accede desde el 2006, todos a través del Microbanco de CAFESG. El primero fue destinado a la compra de maquinaria para iniciar su emprendimiento, el segundo en el año 2008 fue para arreglar un espacio físico en la casa a fin de destinarlo al negocio, el tercero, del año 2012 lo destinó a la compra de freezer y heladeras, y el que obtuvo este año es para darle un mejor enfoque comercial al negocio en la post pandemia.

Durante la visita de los funcionarios provinciales, Beatriz dijo estar “muy contenta por la visita de la gente de CAFESG, yo he recibido el microcrédito para poder avanzar y lo utilice para comparar más herramientas de trabajo, mi emprendimiento se llama “Dulce y Salado”, hacemos comidas rápidas para eventos, dulces, todo lo que comprende gastronomía”.

“Yo hace diez años aproximadamente que lo tengo, empecé muy de abajo y esto me ayudó a impulsarme, a salir adelante, este es el cuarto ya que me otorgan; este microcrédito es casi sin interés así que es muy sencillo pagarlo, a mí me dio mucho resultado, es muy práctico, cumplimos con todos los requisitos y los asesores de CAFESG muy amables, es súper recomendable para los emprendedores” finalizó una entusiasmada Beatriz.

Por su parte, Eduardo Mozetic relató que “nos vinimos a San Salvador porque nos encontramos con estas gratas sorpresas de Beatriz y Walter, que son emprendedores, la verdad que da una alegría enorme ver que la gente cuando progresa y si nosotros podemos darle una mano con más razón”.

“Sabemos la necesidad que se generó a raíz de la pandemia, por eso relanzamos este año los microcréditos de CAFESG y la verdad nos vamos muy contentos al ver el progreso de estos emprendedores, nos han sorprendido gratamente” finalizó el vocal de CAFESG.

En tanto, la otra vocal del Directorio de CAFESG, Celeste Lorenz, manifestó: “venimos recorriendo toda la región que nos compete, que son ocho departamentos, lo que corresponde a obras y en este caso microbanco, porque también en esta ocasión nos encontramos con la sorpresa de los emprendedores que han tomado el crédito y lo que nosotros hacíamos mucho hincapié, de lo que le sirve a ellos para progresar, porque no es un crédito que toman en financieras o bancos, son créditos casi a tasa cero, se los otorgan para que ellos puedan seguir desarrollándose y seguir avanzando”.

“La pandemia a todos nos golpeó y mucho más a los emprendedores, así que creemos que una de las cosas que hubo que retomar y que no hubo oposición alguna fue el Microbanco, que ya lo empezamos el año pasado y le dimos continuidad en 2021 a toda la región, siempre nosotros apostamos al desarrollo de la región” finalizó Lorenz.