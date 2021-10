Dictaron la prisión preventiva para el sujeto que asaltó a su propio padre

La Justicia de Concepción del Uruguay, dispuso dictar la prisión preventiva para el sujeto que (junto a otro cómplice) asaltó, golpeó y maniató a su propio padre, hecho ocurrido en horas de la noche del miércoles pasado.

Se trata de Héctor Ricardo Bernasconi de 25 años de edad, quien está siendo representado por la defensora pública Dra. Romina Pino, en causa que lleva adelante la fiscal Nº 2, Dra. María José Labalta.

El hecho

EN la audiencia, desarrollada ante la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, la fiscal dio lectura a los hechos, confinando que Héctor Ricardo Bernasconi ingresó forzando una ventana al domicilio de su padre Porfirio Ramón Bernasconi de calle Estrada 1780 entre las 17:00 y las 19:50, en compañía de otro sujeto hasta ahora no identificado, para llegar hasta la habitación donde estaba su padre acostado, y comenzar a pedirle «la plata, la plata».

Bernasconi golpeó a su padre con el puño en la boca, tirándolo al suelo, para luego buscar un cinto con el cual lo ató utilizando además una piola a fin de asegurar su inmovilidad, introduciéndole una remera de River en la boca a fin de evitar que grite o hable.

Fue ahí que Héctor Ricardo Bernasconi sacó una cuchilla cabo de madera de unos 40 cm de largo y se la da al otro masculino que lo acompañaba mientras le decía «dale, dale, apurate, apurate», quedando su padre Porfirio tirado en el piso con la cara de costado, maniatado de pies y manos, mientras su hijo revolvía toda la habitación buscando plata, para luego taparle la cara a su padre con una campera, no pudiendo éste ver otros movimientos de los masculinos, hasta que pasados unos minutos no escuchó más ruidos. Al pasar su hija por la casa y advertir que la ventana de la cocina estaba abierta, llama a su padre desde afuera y éste le dice que no podía moverse por que estaba atado, advirtiendo que le habían sustraído un televisor plasma de 24 y un minicomponente El hecho descripto fue calificado como “Robo agravado por el uso de arma blanca y privación ilegítima de la libertad en concurso ideal”, considerando la Fiscalía la necesidad de mantener a este individuo detenido para garantizar el normal desarrollo de la IPP y evitar riesgos procesales, solicitando de esa manera la prisión preventiva por 60 días.

Tras los alegatos, la jueza dispuso hacer lugar al pedido fiscal y disponer la prision preventiva de Hector Ricardo Bernasconi, por el plazo solicitado, fijándose audiencia de revisión el último día hábil anterior al vencimiento del plazo y que este sea alojado en dependencias de la Comisaría Primera ciudad los primeros 30 días y luego será trasladado a una unidad carcelaria de la provincia a disposición de este Juzgado de Garantías.