Derrota y despedida de local del Lobo

Chaco For Ever venció 3 a 1 a Gimnasia en el Núñez, por la anteúltima fecha de la fase regular de la Zona B del Torneo Federal A. El Lobo cierra en Córdoba ante Racing de Córdoba. Los tantos de los chaqueños fueron de Marcos Giménez, Cristian Ibarra y Matías Romero, descontando Javier Soto en el segunda tiempo.

Ya el Lobo con todo definido, sin nada por pelear, cerró con otra actuación para el olvido, para archivarla y olvidar este temporada que arranco con algunas promesas y certezas y terminó con dudas, con muchas dudas.

En este cierre ante For Ever, rival limitado además, perdía 2 a 0 antes de los 15 minutos y se fue al descanso por 3 abajo y sin reacción. En el ST, Sotto, saltando desde el banco, puso el del honor para un 3 a 1 que refleja lo que fue este segundo camino delo Lobo.

Por su parte, su cancha, Depro cayó ante Gimnasia y Tiro que sigue peleando mano a mano con Racing de Córdoba el pase a la pelea por el ascenso directo, mientras que Gualeguaychú, fue empate de Juventud Unida 1 a 1 ante Defensores de Belgrano.

Resultados

Sportivo Las Parejas 3 – Crucero del Norte 1

Douglas Haig 0 – Crucero del Norte 0

Boca Unidos 5 – Unión de Sunchales 1

Juventud Unida 1 – Defensores de Belgrano 1

Sarmiento de Resistencia 1 Sportivo Belgrano 0

Gimnasia y Tiro 1 – Depro 0

Síntesis

Gimnasia 1: Braian Bustos; Rafael Ríos, Matías Presentado, Damián González Hernandez y Kevín González; Juan Manuel Rodriguez, Agustín Favre, Juan Carlos Ardetti y Brian Jiménez; Luciano Leguizamón y Martín Schlottauer DT: Hernán Orcellet.

Chaco For Ever 2: Gastón Canuto, Pablo Cuevas, Marcos Fisore, David Valdez y César More; Emanuel Diaz, Gonzálo Alarcón, Enzo Bruno y Cristian Ibarra; Matías Romero y Marcos Giménez DT: Daniel Cravero.

Goles: PT: 10′ Marcos Giménez (CH); 12′ Cristian Ibarra (CH); 41′ Matías Romero (CH) ST: 31′ Javier Soto (G)

Cambios: ST: reinicio Juan Manuel Gómez x Presentado (G); 17′ Leandro Allende x Alarcón (CH); Agustín García x J.M. Rodríguez (G); 26′ Javier Soto x Favre (G) y Lucas Jofré x Romero y Sergio Siergiejuk x Gimenez (CH); 32′ Hugo Mendoza e Iván González x Jiménez y Leguizamón (G) y 34′ Santiago Valenzuela x Diaz (CH)

No ingresaron: Eduardo Flores Orique y Enzo Oviedo (G); Gonzálo González, Franco Mendoza y Luis Leguizamón (CH)

Amonestados: González Hernández (G); Diaz, Fissore y Siergiejuk (CH)

Arbitro: Fernando Omar Marcos (Bahia Blanca)

Asistentes: Leopoldo Gorosito (Río Colorado) y Marcos Gonzalo Hourticolou(Coronel Dorrego)

4°árbitro: Juan Nebbieti (Río Colorado)

Cancha: estadio Manuel y Ramón Núñez (G)