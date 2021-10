Daniel Parravicini ganador N7 Light

El de Concepción del Uruguay vuelve a quedarse con la victoria en una quinta fecha del Rally Entrerriano Rio Uruguay Seguros que tuvo muchísimas alternativas pero donde la lucha por la punta fue cobrando su tributo.

“La verdad que no esperábamos este triunfo, fuimos a Santa Elena a tratar de sumar y mantener la punta del campeonato y nos sorprendió la punta, veníamos tranquilos a buen ritmo, en un momento estábamos segundos y finalmente pudimos cosechar casi todos los puntos en juego”; comento Daniel que viene de ganar las dos carreras anteriores y se posiciona hoy como el favorito al Titulo.

“La carrera estuvo muy buena, los caminos estaban excelentes, si bien era una carrera muy técnica y con partes peligrosas, los pisos estaban buenos, se podía acelerar y por supuesto había lugares para cuidar; venimos con tres carreras al hilo, evidentemente con Nico Lauria venimos haciendo las cosas bien y con los años hemos aprendido; quiero destacar el trabajo de Javier Tofay y el equipo que trabaja en el Rally Entrerriano porque siempre están atentos a lo que precisamos, el único inconveniente del fin de semana fue un inadaptado que había puesto unas piedras y unas ramas en el camino pero rápidamente cuando avisamos en la mesas nosotros y los que venían delante se paro la carrera se fue y se resolvió el tema; tengo que agradecer a los Amigos que van a las carreras, en este caso fue Alfredo Gallego, a Diego Cergneux que siempre estamos al lado y nos da una mano si el auto tiene algún problema, gracias a Dios no le paso nada en todo el fin de semana, era controlar y seguir nomas; a la Familia que son siempre los que nos apoyan, a Manu Cergneux que siempre esta dando una mano junto a su papa cuando hacemos asistencia y a los Sponsor que no son muchos pero que siempre están presentes; ya estamos pensando en el Campeonato, pero no nos podemos descuidar porque quedan carreras puntaje y medio, esperemos lograr el objetivo”