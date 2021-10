Cuatro días a pleno básquet

Entre miércoles y domingo, la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol tendrà juegos en Concepción en los estadios de Parque Sur y Rocamora. Junto a los locales estarán Estudiantes de Concordia, Racing de Chivilcoy, Pergamino Basket, y Zárate Basket.

Miércoles y el jueves se jugará en el estadio de la República del Puerto Viejo y sábado y domingo en el Julio César Paccagnella. Tres partidos por día, comenzando a las 16:30 horas.

Los juegos

Miércoles 27 – Estadio de Parque Sur

16:30 hs.: Zárate Basket vs. Rocamora.

19:00 hs.: Racing vs. Estudiantes (Concordia)

21:30 hs.: Pergamino Basket vs. Parque Sur

Libre: Lanús.

Jueves 28 – Estadio de Parque Sur

16:30 hs.: Estudiantes vs. Lanús

19:00 hs.: Rocamora vs. Pergamino Basket

21:30 hs.: Parque Sur vs. Racing

Libre: Zárate Basket.

Sábado 30 – Estadio: Julio César Paccagnella

16:30 hs.: Estudiantes vs. Pergamino Basket.

19:00 hs.: Rocamora vs. Lanús

21:30 hs.: Parque Sur vs. Zárate Basket.

Libre: Racing de Chivilcoy

Domingo 31 – Estadio Julio César Paccagnella

16:30 hs.: Racing vs. Rocamora

19:00 hs.: Zárate Basket vs. Estudiantes

21:30 hs.: Lanús vs. Parque Sur

Libre: Pergamino Basket.

Entradas

Parque Sur, organizador de la burbuja informaron los precios de las entradas por partidos que se jugarán durante los cuatros días. La entrada general tendrá un valor de $ 300 por partidos. Plateas : 400 y los jugadores de los clubes en donde se jugarán los encuentros $ 100.