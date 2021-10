Concepción del Uruguay: ya se palpita el Encuentro Entrerriano de Teatro

Artistas entrerrianos y uruguayenses se preparan para debutar en el Encuentro Entrerriano de Teatro, que se realizará del 4 al 7 de noviembre en Concepción del Uruguay, ciudad que volverá a vivir el espíritu festivo del encuentro anterior, realizado en el 2019. La Histórica se prepara para recibir a la provincia en los distintos escenarios y disfrutar de un evento único en el año.

Para dar la bienvenida e inaugurar el 36º Encuentro Entrerriano de Teatro está prevista la apertura artística que se realizará el 4 de noviembre en Ex Mercado Municipal 3 de Febrero a las 19.30, con la propuesta del Taller de Montaje dirigido por Juan Parodi y Carina Resnisky (experiencia que se repetirá viernes y sábado pero a las 20hs).

Seguidamente en el Auditorio Municipal “Carlos María Scelzi”, habrá un micromonólogo “Globalisiados” de Sol Rodríguez Seoane interpretado por María Onetto, con dirección de Juan Parodi. Este trabajo formó parte del ciclo “Monólogos de la peste” producido por Caras y Caretas durante la cuarentena de 2020. En una primera etapa, fue un material registrado en formato audiovisual y que luego se difundió virtualmente con una masiva aceptación junto con otros nueve monólogos que tenían una temática vinculada a la pandemia.

Un tour teatral por las calles de La Histórica

El gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, conjuntamente con la Municipalidad de Concepción del Uruguay, preparan desde hace tiempo esta nueva convocatoria la que tendrá algunos atractivos, como el «Insólito City Tour». Una propuesta encabezada por el actor “Mosquito” Sancinetto. Se trata de un paseo de impro-teatral desopilante por los principales atractivos de la ciudad. En esta oportunidad Sancinetto compartirá el tour con la actriz invitada Antonella Fernández Pabón. “Insólito City Tour Teatral” con Mosquito Sancineto tendrá salidas a las 17 y 18 hs. del sábado 6 y domingo 7 de noviembre, desde la Plaza Ramírez, esquina Urquiza y Galarza. La propuesta incluye además, la participación de guías históricos-turísticos de la ciudad de Concepción, significando una propuesta distinta y atractiva para locales y visitantes.

Artistas uruguayenses

Las exhibiciones artísticas que se preparan para el Encuentro, son el resultado del proceso del Taller de Montaje coordinado por Juan Parodi durante los meses de septiembre y octubre en la ciudad de Concepción del Uruguay y, donde intervienen más de 20 artistas en escena.

Por otra parte, la actriz María Onetto brindará un monólogo en la apertura y una charla junto a la comunidad teatral entrerriana. Se desarrollarán también intervenciones performáticas al aire libre con Fabio “Mosquito” Sancinetto y un tour lleno de sorpresas.

Desde septiembre el elenco local mantiene varios encuentros semanales en el Ex Mercado Municipal 3 de Febrero. La propuesta del director es encontrar teatralidad en espacios no convencionales y tomar lo que cada participante del Taller trae como propio de sus otras actividades paralelas, habilidades e imaginarios: “pretendemos tomar espacios y poder encontrar allí situaciones y momentos teatrales. No es una obra de teatro lo que hacemos, sino que experimentamos a partir de lo que el espacio nos sugiere y nos cuenta” detalla Parodi.

En la puesta en escena actuarán: Abril Salvarredy Durandó, Nancy Quinodoz, Cristina Pérez, Daniel Martínez, Dora De Soto, Emiliano Pereira, Liliana Martínez, Luca Julián Fernández, Mariela Grande, Máximo Pereira Cazzulino, Marisa Cordovana, Natalia Cuestas, Oscar Ardaiz, Jorge Bevacua, Solange Restaino, Candelaria Pereira, Marcelo Bourdetta, Lorena Mariela Salas, Maitena Catalina Dellagiovanna, María Ángela Racca, Julieta Darquier, Vanina Botta, Eduardo Andrés Friedrich y Ángel González. Las personas que integran el Taller se reunieron a partir de una convocatoria abierta que fue lanzada los meses previos; y que comenzó a circular en talleres de teatro y escuelas de arte. Casi en su totalidad las y los seleccionados son oriundos de Concepción.

Antecedentes de Parodi

Juan Parodi nació en Concepción de Uruguay en donde comenzó su formación junto al artista plástico Artemio Alisio. Actualmente reside en Buenos Aires, es Director de Artes escénicas y Medios Audiovisuales-, además de ser docente. Recibió los Premios ACE y Teatro del Mundo, además de presentarse en numerosos festivales nacionales e internacionales. Recientemente tuvo a su cargo la dirección general del espectáculo de los 100 años del Teatro Nacional Cervantes. En 2019 fue convocado para coordinar la propuesta artística que tuvo lugar en las calles de Concepción del Uruguay durante el Encuentro, y para ello se habilitó el Taller de Montaje. Los balances de esa iniciativa arrojaron un saldo altamente positivo además de gratificante, ya que resultó una experiencia muy rica e intensa. Es por esa razón que, una vez más, fue invitado a brindar el Taller de Montaje en el marco del Encuentro Entrerriano de Teatro.

El programa en detalle:

Jueves 4 de Noviembre

18 hs. Acreditaciones y recepción de elencos participantes – Oficina de Turismo Galarza y Supremo Entrerriano

19 hs. Apertura artística en el Ex Mercado Municipal 3 de Febrero Director: Juan Parodi/ Directora invitada: Carina Resnisky

20 hs. Acto de Apertura con el micromonólogo “Globalisiados de Sol Rodríguez Seoane por María Onetto – Ex Mercado Municipal 3 de Febrero

20.30 hs. “El amor es una mierda” de Cecilia Meijide por Vanesa Maja obra del catálogo del INT / Auditorio Scelzi

21.30 hs. “Varieté de monólogos” (Concepción del Uruguay) creación colectiva / Las Yotivenco, espacio teatral (espacio reducido, público rotativo)

Viernes 5 de noviembre

17.30 hs. “Las aventuras del Capitán Pier Zubiet” (Paraná) de Silvina Fontelles y María Zubieta/ Calesita Plaza Ramírez

19 hs. “Corazón de titanio” (Gualeguaychú) de Miguel Ángel Diani/Auditorio Scelzi

20 hs. Intervenciones artísticas en el Ex Mercado Municipal 3 de Febrero

22 hs. “Estudio sobre un cuerpo improbable” (Paraná) de Cnía. de lo Urgente y Gerardo Hochman/ Auditorio Scelzi

Sábado 6 de noviembre

16 hs. “Chef Peare” (Paraná) de Verónica Petean y Pedro Peterson/ Calesita Plaza Ramírez

“Insólito City Tour Teatral” con Mosquito Sancineto: Salidas 17.00 y 18.00 hs. Plaza Ramirez , esquina Urquiza y Galarza

17.30 hs. “Como un león” (Paraná) de Gustavo Bendersky versión libre del cuento homónimo de Haroldo Conti/ Colegio Urquiza

19 hs. “La penúltima oportunidad” (Gualeguay) de Rafael Bruza/ Auditorio Scelzi

20 hs. Intervenciones en el Ex Mercado Municipal 3 de Febrero

22 hs. “Medea va” (Paraná) versión libre del clásico de Eurípides de Edgardo Dib/ Auditorio Scelzi

Domingo 7 de noviembre

“Insólito City Tour Teatral” con Mosquito Sancineto: Salidas 17.00 y 18.00 hs. Plaza Ramirez, esquina Urquiza y Galarza

18.30 hs. “El caballo y la paz” (Paraná) de Valeria Folini, Nadia Grandón y Daniela Osella./Colegio Urquiza.

19.30 hs. “Eros en la poesía” (Concepción del Uruguay) creación colectiva/ Patio del Colegio Urquiza

20.30 hs. “Voraz y melancólico” de Toto Castiñeiras del Catálogo del Instituto Nacional del Teatro/ Auditorio Scelzi

21 hs. Acto de cierre/ Auditorio Scelzi