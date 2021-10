Complicada situación de los trabajadores de LT27 Radio «La Voz Del Montiel» de Villaguay

Como ya es de público conocimiento la situación de los trabajadores de LT27 Radio «La Voz Del Montiel» de Villaguay no mejora sino que siguen los ataques con más exigencias y obligaciones por fuera de la ley para con nosotros mientras que los deberes patronales siguen sin cumplirse desde hace diez años.

Los trabajadores de LT27 padecemos todo tipo de embates en nuestra labor diaria por parte del director que no quiere lograr soluciones para quienes cumplimos funciones sin parar un solo día durante toda la pandemia de COVID-19.

– Los salarios se abonan en negro por un monto inferior al acordado en paritaria, sin otorgar recibo o nos obligan a firmar uno con cifras falsas.

– Sin importar la antigüedad solo nos dan 10 días de vacaciones anuales y no se abonan.

– Se nos esclaviza obligando a trabajar los días francos y feriados sin el pago correspondiente o se descuenta del sueldo en caso de que hagamos uso de ese derecho.

– Nos flexibilizan y obligan a realizar tareas que no tienen que ver con nuestras actividades previstas por ley en los convenios y se nos prohíbe realizar labores en otros medios o empresas fuera de nuestros turnos.

– Durante los últimos años se produjeron arbitrariedades tales como amenazas de despidos y suspensiones, se nos descontó ilegalmente el 20% y 25% de los salarios, hubo atrasos en el pago de sueldos, no nos han abonado aguinaldos, no nos realizan los aportes patronales, no se nos cumple con el pago de los aumentos acordados y nos abonan salarios de pobreza. Todo ello ha generado una millonaria deuda con cada uno de los trabajadores.

– Sufrimos desde hace años una situación que ya es insostenible debido a que el director de la radio viola toda normativa en términos de violencia laboral y psicológica, provocando daño moral, persiguiendo, hostigando y coaccionando de manera sistemática.

Todo esto ha sido ratificado previamente mediante denuncias en la Secretaría de Trabajo de la provincia a través de nuestros representantes sindicales los cuales han solicitado en reiteradas oportunidades al director para que se resuelvan todos estos graves problemas algo que hasta el momento no ha ocurrido y se ha agravado.

También denunciamos la complicidad del Estado que en todos estos años, en ningún momento, ha dispuesto las herramientas con las que cuenta para que estos atropellos terminen. El culpable de esta situación es Adalberto Alvarez, director de la emisora, pero hay un cómplice que es el Estado en su totalidad ya que hace oídos sordos ante tantos años de ataque que sufren los trabajadores y las familias de LT27. Es que el Estado debe advertir, prever y hacerse responsable de que se mantengan las fuentes de trabajo, el salario, la continuidad de la antigüedad, el cumplimiento de los convenios, la estabilidad laboral y el goce de todos los derechos de los trabajadores y de sus familias.

Pedimos a la comunidad de Villaguay y de la provincia que nos apoye acompañe en este momento tan duro y en el que necesitamos de todos ustedes. LT27 es parte de la rica historia de la radiofonía de Villaguay y de la provincia y quienes la hacemos, los trabajadores, por todo lo antes mencionado, NOS DECLARAMOS EN ESTADO DE ALERTA, ASAMBLEA PERMANENTE Y MOVILIZACIÓN EN DEFENSA DE NUESTRAS FUENTES LABORALES.

Villaguay, 4 de octubre de 2021