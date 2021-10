Comienza la sexta del fútbol local

En el Núñez comienza hoy la fecha seis del torneo liguis de primera Luis Bonus, que tendrá continuidad el sábado y cerrará el domingo.

Esta noche, desde las 22, el Lobo de la local recibirá a Engranaje, desde las 20 en Tercera y desde las 22 en primera división.

El programa completo es el siguiente:

Esta noche

Cancha de Gimnasia

Gimnasia y Esgrima vs. Engranaje

20:00 hs.: Tercera División

22:00 hs.: Primera División

Sábado 23

Cancha de Agrario Rocamora

Agrario Rocamora vs. Atlético Uruguay

19:30 hs.: Tercera División

21:30 hs.: Primera División

Domingo 24

Cancha de Rivadavia

Almagro vs. Lanús

14:00 hs.: Tercera División

16:00 hs.: Primera División

Cancha de Parque Sur

Parque Sur vs. María Auxiliadora

14:30 hs.: Tercera División

16:30 hs.: Primera División.

Cancha de Atlético Colonia Elía

Atlético Colonia Elía vs. Rivadavia

16:00 hs.: Primera División

18:00 hs.: Tercera División.