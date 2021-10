Comienza la Liga de Voley de Concepción del Uruguay

La Dirección de Deportes Municipal informa que éste domingo 3 de octubre comenzará la “Liga de Voley de Concepción del Uruguay”. La primera fecha se disputará en el Gimnasio del Centro de Educación Física N° 3 “Alberto René Salem” con la participación de 18 equipos representando a los clubes Bajada Grande, Gimnasia y Esgrima, Lanús, Rivadavia, Villa las Lomas, Zaninetti y Centro de Educación Física N° 3.-

En las dependencias de la Secretaria de Cultura, Turismo y Deportes se llevo a cabo la reunión de delegados donde se sortearon las zonas y se diagramó la primera fecha del torneo que tendrá 12 equipos en la rama femenina y 6 equipos en la rama masculina en esta primera edición de la liga local de vóley.

Programación 1° Fecha:

Domingo 3 de octubre

13:00 hs. Cancha 1: Villa las Lomas 1ra. vs. Rivadavia Juvenil (femenino)

13:00 hs. Cancha 2: Villa las Lomas Juvenil vs. Zaninetti (femenino)

14:00 hs. Cancha 1: Lanús A vs. Bajada Grande (femenino)

14:00 hs. Cancha 2: Zaninetti A vs. Rivadavia (masculino)

15: 00 hs. Cancha 1: Lanús Maxi vs. CEF 3 (femenino)

15:00 hs. Cancha 2: Zaninetti vs. Villa las Lomas A (masculino)

Miércoles 6 de octubre

21,30 hs Cancha Club Rivadavia: Rivadavia vs. Lanús B (femenino)

A definir:

Gimnasia y Esgrima vs. Villa las Lomas Maxi (femenino)

CEF 3 vs. Villa las Lomas Juvenil (masculino)

Las zonas quedaron conformadas de la siguiente manera:

FEMENINO

ZONA A

1) VILLA LAS LOMAS (1ra)

2) RIVADAVIA (Juvenil)

3) ZANINETTI

4) LANÚS A (1ra)

5) BAJADA GRANDE

6) VILLA LAS LOMAS (Juvenil)

ZONA B

1) CEF 3

2) LANUS (Maxi)

3) VILLA LAS LOMAS (Maxi)

4) LANUS B (1ra)

5) RIVADAVIA (1ra)

6) GIMNASIA Y ESGRIMA

MASCULINO

ZONA ÚNICA

1) CEF 3

2) RIVADAVIA

3) VILLA LAS LOMAS A (1ra)

4) VILLA LAS LOMAS B (Juvenil)

5) ZANINETTI A (1ra)

6) ZANINETTI B (Juvenil)