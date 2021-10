Comenzó la Diplomatura Laboral para el personal de la Secretaría de Trabajo

Más de 100 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Trabajo iniciaron la Diplomatura en “Procedimientos y abordaje integral de relaciones laborales”, certificada por la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

Por primera vez, la Secretaría de Trabajo, en conjunto con Uader, dio inicio a una diplomatura para la formación académica del personal del área.

Este lunes tuvo lugar la apertura de la formación, que estuvo a cargo de la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto al secretario de Trabajo, Ángel Zacarías y funcionarios del área laboral.

La ministra Romero saludó la actividad y celebró que una diplomatura de estas características “se esté realizando en Uader en conjunto con la Secretaría de Trabajo” y subrayó: “Es muy importante hablar de relaciones y vínculos laborales en una Argentina que necesita reconstruir la cultura del trabajo. Los vínculos ligados al trabajo y la producción son sanos para el crecimiento de la economía”.

Asimismo, felicitó a las personas que participaron de la diplomatura y mencionó: “Esta formación nos dejará enriquecidos a todos en torno a la temática. Siempre es importante que nuestras universidades integren el conocimiento sobre normas laborales, sobre cómo se rigen los vínculos, cómo se resuelven los conflictos y cómo es la mirada hacia el mundo del trabajo en el siglo 21, que por supuesto requiere nuevas actitudes y nuevas capacitaciones”.

En su alocución, el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías, agradeció la sinergia lograda con la Uader, para jerarquizar y reconocer a los trabajadores y también para optimizar los servicios prestados hacia la comunidad.

Respecto a la propuesta, Zacarías, subrayó: “A veces los trabajadores tienen otras urgencias, pero la posibilidad de tener un título sé que con el tiempo tendrá un enorme valor, en algunos casos se tratará de un reconocimiento por su trayectoria y su labor y en otros casos quizás se tratará de una herramienta más que les permitirá el desarrollo personal. Personalmente quiero destacar el compromiso de todos”.

Sobre la mejora de los servicios, evaluó: “Es uno de los objetivos por el cual venimos trabajando en conjunto con los colegios profesionales, los sectores empresarios y los sindicatos porque apuntamos a modernizar y optimizar los servicios públicos y simplificar los trámites que realiza la comunidad”.

También el coordinador de Trabajo Decente, Ariel Villanueva, destacó el cuerpo docente que cuenta con variadas miradas con trayectoria en el ámbito académico y los alcances que esta formación ofrece a todo el personal del área.

Testimonios

El delegado de Federal, Juan Cruz Olier, se encuentra cursando la diplomatura y al respecto expresó: “Es un logro importante para el área, nos sorprendimos gratamente con esta propuesta, sobre todo porque en algunos casos se trata de personas que no han podido acceder a la universidad y se encuentran con esta posibilidad de tener una diplomatura. Lo vivimos con mucha emoción. Tenemos enormes expectativas. Agradecemos a la ministra, al secretario y a los funcionarios que se han preocupado en fortalecer el área”.

Desde el área Contable, Daiana Frare, señaló: “Estoy muy contenta y agradecida de poder participar en una capacitación en mi trabajo para interiorizarme sobre los temas abordados. Me ayuda a enriquecer conocimientos para encarar los tramites y los procedimientos”

También, Cecilia Callieni, del área de Despacho, compartió sus expectativas: “Con esta diplomatura espero poder formarme más, estoy entusiasmada con las temáticas presentadas. Es muy importante que los trabajadores podamos acceder y que nos permitan hacerlo en horario de trabajo. En mi caso, por los tiempos no podía seguir estudiando, después de una tecnicatura que obtuve y con esta oportunidad voy a tener una diplomatura que me sirve no solo para mi labor diaria sino también para mi profesión”.

Marcela Céspedes, también del área de Despacho, opinó: “Es una oportunidad que nos da el área para crecer, nos fortalece como equipo de trabajo también, lo cual hace mucha falta en este momento pos pandemia. Tenemos un montón de expectativas. Yo destaco que me permitan formarme dentro de horario de trabajo, tengo una nena chiquita y no me resulta fácil seguir estudiando fuera de los horarios laborales”.

La cursada se realiza de manera virtual, durante ocho meses en donde el personal se formará en derecho laboral, procedimientos administrativos, estrategias de mediación y conciliación. Se trata de una propuesta con perspectiva de género y diversidad. La diplomatura consta de un dictado de 164 horas cátedras, que se realizará de manera virtual en horario laboral.