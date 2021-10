Comenzó a disputarse la Liga de Voley de Concepción del Uruguay

Se disputó con total éxito la 1° fecha de la Liga de Voley de Concepción del Uruguay en el Gimnasio del CEF N° 3 “Alberto René Salem” con la participación de 12 equipos en la rama femenina y masculina disputándose 6 partidos en la primera jornada de competencias.

La jornada fue organizada por la Dirección de Deportes y el CEF N°3 con la fiscalización del cuerpo de delegados que conforman la comisión municipal de la liga de vóley y conto con una muy buena presencia de público.

Participan del torneo 300 jugadores de 18 equipos representando a los clubes Lanús, Rivadavia, Zaninetti, Bajada Grande, Villas Las Lomas, Gimnasia y Esgrima y el Centro de Educación Física N° 3 “Hugo Mario La Nasa”.

Los resultados en el inicio de la primera fecha fueron los siguientes:

RESULTADOS: FEMENINO

Villa las Lomas 1ra. 2 vs. Rivadavia Juvenil 0 (25-15/25-2)

Lanús A 2 vs. Bajada Grande 0 (25-16/25-16)

Lanús Maxi 2 vs. CEF 3 0 (25-5/25-7)

Villa las Lomas Juvenil 0 vs. Zaninetti 2 (25-10/25-19)

RESULTADOS: MASCULINO

Zaninetti A 1 vs. Rivadavia 2 (25-18/21-25/17-15)

Zaninetti B 0 vs. Villa las Lomas A 2 (25-13/25-18)

El próximo miércoles 6 de octubre continuará la fecha con el encuentro entre Rivadavia vs Lanús B de la rama femenina en la cancha del club Rivadavia a las 21,30 hs.