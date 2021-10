Columna de Astronomía. “Qué estrella es la que vemos tan grande al Oeste al atardecer?

En la columna semanal de Astronomía, hoy, responderemos la recurrente pregunta “qué estrella es la que vemos tan grande al Oeste al atardecer ?, antes no estaba !!” y “es Marte lo que se ve a su izquierda ??”

Ésa “estrella” no es otro que el planeta Venus, el segundo planeta del Sistema Solar y es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra luego de la Luna. Se encuentra a unos 52 millones de kilómetros de distancia.

Es, en éste momento es lo que se conoce como “Lucero del atardecer”, pero muchos se preguntan: porqué si siempre se lo vió, ¿ ahora está tan brillante ?

Trataremos de explicarlo: Venus, es interior a la Tierra, ésto significa que su órbita está entre el Sol y nosotros (planeta Tierra), así que hay momentos, en que el planeta se encuentra detrás del Sol, es decir, si trazamos una línea Tierra – Sol, el planeta queda detrás del Sol, éste punto se llama “conjunción superior”, desde luego al planeta no lo vemos, está oculto por el Sol.

En otras oportunidades, el planeta queda entre la Tierra y el Sol, éste punto, se llama “conjunción inferior”, si razonamos un poquito más, puede ser que el planeta pase justo frente al Sol con lo que se puede una sombra sobre el Sol, ésto se llama “tránsito” y no siempre se da pues la órbita de Venus y nuestra órbita no están en el mismo plano, así que se da en contadas oportunidades.

Sigamos con razonamiento: si el planeta transita por el Sol, más de una persona se preguntará ¿ no es éso un eclipse del Sol por Venus ?, si es lo mismo que cuando la Luna transita por frente al Sol .

Y sí, qué quiere que le digamos, es un eclipse, pero, no igual al del Sol-Luna pues el planeta está muy lejos, el diámetro aparente que tiene es muy pequeño, entonces, sólo alcanza a tapar una parte minúscula del Sol.

Mirando con instrumentos con la debida protección solar, es todo un espectáculo el ver un tránsito; en diciembre de 2019 se produjo un tránsito de Mercurio y tuvimos suerte de verlo y mostrarlo a los interesados, todo un momento el ver el puntito que se va desplazando por el disco solar.

El próximo tránsito de Venus se dará en el 2117, si estamos, quedan todos invitados a ver éste momento mágico.

Bien, sigamos, luego se tienen dos momentos donde, por la posición de la órbita, se produce la máxima separación del Sol vista desde la Tierra, se llaman “elongaciones”, tenemos dos elongaciones la “este” y la “oeste”, éstos momentos de máximas elongaciones, entonces, es donde más se separa del Sol, por ende, es donde lo vemos más grande y luminoso.

Aquí tenemos un gráfico que nos muestra éstos momentos que indicamos:

En éste momento, Venus se está acercando a su máxima elongación Este, alcanzando el máximo el 29 de octubre a las 21:00 horas, por ello, hasta el 29, Venus estará día a día un poquito más alto y luego nuevamente comenzará a bajar.

Si fuera elongación Oeste, veríamos a Venus bien alto en la madrugada, allí sería la “estrella matutina” ó “lucero del alba”.

Ahora, contestemos la otra pregunta: en estos días, a la izquierda de Venus, se ve un cuerpo celeste de color rojo, ¿ es Marte ?.

No, no es Marte, es una estrella que se llama Antares, llama la atención justamente por la diferencia de color con Venus y por éso destaca.

Antares es una estrella gigante roja, se encuentra a unos 550 años luz de la Tierra y tiene un diámetro de 473 millones de kilómetros (nuestro Sol, tiene “apenas” 1 200 000 kilómetros de diámetro, la Tierra sólo 12 600 kilómetros de diámetro), entonces Antares es casi 400 veces más grande que el Sol !!, si ubicáramos a Antares en el lugar del Sol, llegaría hasta la órbita de Marte, así que nosotros no existiríamos (dentro de 6 mil millones de año, el Sol tendrá aproximadamente ése tamaño), su temperatura es de apenas 3 500 grados centígrados (contra los 5 500 grados del Sol ) y es 6 000 veces más brillante que el Sol.

Se imagina poder verla de más cerca ??

Como última imagen, veamos el cielo a las 20:30 en el día de hoy, mirando hacia el Oeste para ubicar a Venus y Antares:

Bien, es todo por ésta semana, será hasta la próxima.

