Camioneros reclama por el despido de 400 trabajadores de la empresa OCA

El Gremio de Camioneros está en alerta y se encuentra realizando asambleas en distintos puntos del país, a raíz del despido de 400 trabajadores de OCA, que recibieron en las últimas horas los sorpresivos telegramas. La medida también lleva a cabo en Concepción del Uruguay, ya que hay un camionero de esta ciudad y otro de Gualeguaychú entre los trabajadores afectados. La medida cuanta con el acompañamiento y apoyo de la CGT.

03442 estuvo presente en las oficinas de OCA, ubicadas en calle Sarmiento al 2100, del Barrio VICOER, la cual cerró sus puertas, donde el grupo de trabajadores esperaba lo que acontezca este viernes en Buenos Aires, donde se reuniría el Gremio con la empresa de transportes.

De esta manera dialogamos con Elias Daniel Coronel, secretario Gremial de Camioneros de la Provincia de Entre Ríos, quien explicó “Estamos realizando asambleas con los compañeros a raíz de despidos que se comunicaron en las últimas horas. Yo hablo en nombre de los compañeros afectados en la provincia, ya que tenemos uno de Concepción del Uruguay y el otro en Gualeguaychú. Estamos a la espera de una reunión que se realizará este viernes en horas de la tarde, del Gremio con los dueños de la empresa y esperamos que recapaciten y reincorporen a los trabajadores. Es un momento muy complicado el que se vive en el país, para quedarse sin trabajo. Nos parece una locura que se haya tomado esta medida con compañeros que cumplen y que tienen tanta antigüedad. Les mandaron un telegrama de despido inexplicable y vamos a defender a todos nuestros compañeros en esta difícil realidad”.

Coronel resaltó que se actúa en Entre Ríos y con firmeza, pero se espera que esta tarde se logre un acuerdo por el bien de los “compañeros” afectados, agregando que fueron informados que hay un comprador de la empresa que asumía este viernes, por lo que esperan que los nuevos responsables cambien la actitud.

El camionero de despedido

Daría Díaz, es el camionero de Concepción del Uruguay que recibió el telegrama. Con 31 años de antigüedad y cinco por delante para su jubilación, no esperaba jamás esta lamentable noticia.

“El rumor que había a nivel nacional, con la compras de la empresa y que un 5% de los trabajadores iba a ser despedido, estaba presente, pero nadie sabía cómo, cuándo y quienes iban a ser. Me tocó a mí en esta ciudad, prácticamente con una vida dejada en este trabajo y no sé qué puede suceder. Es imposible conseguir un nuevo trabajo a nuestra edad. Yo no quiero plata, quiero trabajar. No tuve nunca problemas y me desempeñé siempre correctamente, para que me pase algo así. Quiero mi laburo, no entiendo nada y estoy en condiciones de seguir con mi profesión”, finalizó Díaz.