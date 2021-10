CAFESG tiene un 60% de avance en la iluminación de calles céntricas de Colón

El vocal de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande, Eduardo Mozetic, pudo recorrer días atrás junto al intendente de Colón José Luis Walser y al senador provincial por el departamento, Mauricio Santa Cruz, la obra de iluminación que el organismo desarrolla en una de las principales calles de la ciudad y en sus transversales.

CAFESG, ejecuta la primera etapa de la obra de reconversión y optimización del alumbrado público en calles céntricasde la ciudad de Colón, comprendiendo la misma la instalación de 82 luminarias de última tecnología LED sobre calle San Martín y sus perpendiculares.

El intendente Walser manifestó sobre la obra que está “contento porque es una obra que la gestionamos en CAFESG a través del Senador, con los vocales estuvimos reunidos allá en CAFESG y hoy se está materializando ya”.

“Estamos con un importante grado de avance, hablábamos con la empresa que lo está llevando a cabo y prontamente la tendremos para inaugurar, la verdad que contentos porque el trabajo articulado ha dado resultados y tenemos una obra para los vecinos, hace un tiempo me reuní con ellos y la verdad que estaban muy contentos y sorprendidos de la forma en que está trabajando la empresa, era una deuda pendiente y hoy la van a tener en el corto plazo” prosiguió quien está a cargo del ejecutivo local.

Por último, Walser se mostró “agradecido por la presencia y el acompañamiento del Gobernador Gustavo Bordet y de Luis Benedetto – presidente de CAFESG- ya que hubo un compromiso y que hoy se está materializando”.

Por su parte, Mozetic indicó que “Luis Benedetto como presidente de CAFESG aplicó una forma de trabajar que la venía haciendo en el ministerio, los Intendentes lo saben, que era la de establecer obras prioritarias para su comunidad y trabajar en función de eso, esta articulación permite que el Intendente decida qué obra es la que más se necesita y a eso nos abocamos”.

“Otra cosa que no es menor, como decimos siempre, es que esta iluminación no es una iluminación cualquiera, es Led de última generación, que se puede encontrar en Concordia, Paraná, Buenos Aires, para que el vecino sepa que no se le está colocando cualquier luz, esa es la finalidad que tenemos en CAFESG, que el vecino se sienta protagonista y sienta de que el trabajo que le han hecho sea de calidad y avanzada” finalizó el funcionario provincial.

“ Hablamos con el Intendente de Colón y también lo hemos manifestado con Luis Benedetto, poder venir a la ciudad con gestiones concretas, y esta es una de ellas, y en el departamento Colón hay más, ya que pronto comienza una obra de alumbrado en Pueblo Liebig, en La Clarita hemos visitado una obra de iluminación muy importante, hay obras en San José de cordón cuneta y demás que ya están trabajando , ese es el objetivo planteado por esta gestión y el agradecimiento al Gobernador y Luis Benedetto que nos permiten articular estas políticas públicas con los municipios , sin distinción política como decimos siempre, porque trabajamos con José Luis , Gustavo Bastian, Julio Pintos, con Mario Devoto, con la intendenta de Villa Elisa hemos articulado gestiones, entre otros, el objetivo es que nuestros colonenses puedan disfrutar de las obras, que podamos gestionar y aquí estamos mirando este avance muy importante que la verdad que va a quedar muy lindo y le va a dar a esta arteria que es una de las más importantes una iluminación muy buena” destacó por su parte el senador provincial por el departamento Colón, Mauricio Santa Cruz.