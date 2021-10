Acompañamiento del Estado entrerriano a la industria avícola de la provincia

La vicegobernadora Laura Stratta se reunió con los ministros de Producción Juan José Bahillo y de Economía Hugo Ballay, también con el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, el intendente de San José Gustavo Bastián y el titular de Las Camelias Raúl Marsó.

En el encuentro de trabajo dialogaron sobre el acompañamiento del gobierno provincial a la industria avícola de Entre Ríos.

“Tuvimos una reunión con uno de los empresarios más grandes que tiene la provincia de Entre Ríos a quien consideramos que el Estado tiene que acompañar en los desafíos que se le plantean”, dijo la vicegobernadora Laura Stratta.

Del encuentro participaron los ministros de Producción Juan José Bahillo y de Economía Hugo Ballay y el fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; también el intendente de San José Gustavo Bastián y el empresario Raúl Marsó.

En este marco, Stratta destacó la importancia de “generar trabajo genuino en la provincia, acompañar a aquellas empresas que generan este tipo de trabajo y lógicamente, los desafíos de la infraestructura para que puedan crecer, para que puedan desarrollarse, las líneas de acceso al crédito que se han planteado también con el Banco Bersa”, mencionó tras considerar que “las políticas tienen que ser integrales”.

“Cuando las empresas avanzan, cuando generan trabajo genuino, avanza también la provincia”, aseveró la vicegobernadora.

Desafío de crecimiento

Luego, el empresario Raúl Marsó expresó su visión sobre el encuentro: “Pudimos plantear dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Me voy con la promesa de hacer las obras de infraestructura que nosotros estamos necesitando para poder ampliar nuestra planta y prepararnos para un futuro que se viene, en bien de toda la gente que tenemos”, dijo.

Además, explicó que hace dos años presentaron el proyecto pero la pandemia hizo que “algunas cosas no salgan en tiempo”. Seguidamente, indicó que “el proyecto tiene 50 personas involucradas, además, nos hicimos cargo de la Agrícola San Justo, una empresa que estaba trabajando, pero no estaba en muy buenas condiciones, con 170 personas en una localidad muy chica pero no por eso menos pujante”, añadió.

Sobre las expectativas, aseveró que “mientras podamos seguir conversando, la expectativa sigue intacta y esperamos poder seguir adelante y acompañados”.

Por su parte, el ministro Bahillo manifestó: “Nosotros tomamos contacto, como una característica que tenemos desde el Ministerio y a partir de una indicaciones del gobernador Gustavo Bordet, la de estar permanentemente en contacto con los sectores productivos y empresarios de la provincia”.

Y continuó: “El año pasado, con el intendente Bastián, visitamos la planta Las Camellas, donde su titular Raúl Marsó nos presentó un plan de inversiones importante. Lo que él no pidió es el acompañamiento y articulación del Estado en generar la infraestructura necesaria para que ese crecimiento, esa inversión privada tengan los servicios públicos. Luego establecimos una agenda de trabajo, en algunos puntos avanzamos y en otros seguimos gestionando”, explicó.

En cuanto al encuentro de hoy, el ministro valoró: “Tuvimos una reunión muy productiva y trabajamos sobre una agenda que constituye el desafío del crecimiento”. “La agenda que nos proponen los empresarios entrerrianos es seguir creciendo. Esto es motivante y tiene que ver con la impronta de nuestros empresarios muy comprometidos con su empresa y con el entorno”, subrayó.

Luego, el intendente Gustavo Bastián mostró su agradecimiento a la vicegobernadora y a los ministros por la celebración de la reunión. “La empresa de Raúl para nosotros es importante en la ciudad y en la zona ya que genera muchos puestos de trabajo. Por eso, tenemos el compromiso de acompañarlos desde el municipio junto a la clara decisión de nuestro gobernador Bordet”, aseveró el jefe comunal. Asimismo, expresó que “no estamos ajenos al contexto que estamos viviendo pero sin dudas que la proyección de crecimiento que tiene la empresa, de poder generar trabajo está firme y en eso el Estado tiene que estar presente”.