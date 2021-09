Gullermo Piton, ganador de la clase mayor y la General en Villaguay y Villa Clara y hoy puntero del Campeonato nos cuenta su carrera.

“Paso Villaguay y Villa Clara, una fecha muy rápida y accidentada, donde tuvimos un auto muy confiable y firme lo cual nos dejó hacer una carrera muy rápida y peleada. El sábado en los primeros pc peleando a la decima la punta y para cerrar la jornada aparece un excelente tiempo y nos permitió quedarnos con la etapa.

El domingo salimos con una buena diferencia, que igualmente no era para confiar ya que Martineta Bonnin salía con todo a descontar y lo lograba tramo a tramo. En el final un problema mecánico de él nos deja servido el primer puesto, una lástima ya que es lindo cuando salen esas carreras peleadas al segundo; fue una buena victoria pensando en el campeonato que nos hace picar en punta con más diferencia.”

Conto Gullermo Piton que junto a Juan Capurro lleva tres triunfos de tres carreras disputadas y que no quiso concluir sin agradecer; “Quiero agradecer a mi gran equipo y grupo de personas q me acompañan que hacen todo para el tengamos un auto muy confiable; a vos flaco que pones todo por el auto, mi familia, a mi compañera Anto, a mi Navegante Juan Capurro que me lleva muy rápido, a José Renon que me entrega un excelente cañón y a todas las empresas que hacen posible que podamos estar en cada fecha, para ellos Gracias !!!”

