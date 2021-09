Tres categorías le pondrán velocidad y color al Autódromo

Como si de una boleta se tratara, tres nombres fuertes encabezan la lista: Competición Especial 850, TC Del Litoral y Citroen Competición. La propuesta automovilística para este fin de semana es completa. Con público y transmisión televisiva en vivo tres categorías ya conocidas por su espectáculo se vuelven a unir tras algunos años y con seis clases en pista en el Autódromo de Concepción del Uruguay.

Competición Especial despliega en pista a la Clase Procar 1100 que cuenta para esta jornada con mínimo 4 autos, con un parque total de 24 máquinas aproximadamente. La puja por el campeonato se mantiene entre Gabriel Alfaro y Diego Cabandié.

Clase C, con mucho movimiento de talleres, no suena no uno si no varios nombres importantes a incorporarse a un campeonato ya muy jerarquizado, puede haber sopresas en cuanto a altas para esta fecha. El torneo es liderado por el uruguayense Franco Bonasegla que no pudo aún trasladar el andar soberbio de su auto a una diferencia de puntos tranquilizadora, con varios seguidores cercanos.

TC del Litoral Empleará por primera vez la variante de 3200 metros, con gran acierto, un recorrido que favorecerá el espectáculo de una categoría que mantiene vigente los autos de motorización 6 cilindros, que reúne las carrocerias originales en la Clase B y los potentes prototipos o cafeteras en la Clase A, con protagonistas de renombre incluso en automovilismo nacional.

Citroen Competición con sus transita su primer año con la clase que incorpora los motores Fiat 1400 cc

Cronograma de carrera

SABADO 18 DE SEPTIEMBRE

De 9:00 a 11:30 Hs. Administrativa CE 850 (1º Piso de Torre)

Tandas de pruebas aranceladas de 9:30 a 11:30 hs.

1º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min)

12:00 Hs.

1º Entrenamiento Citroën Comp. «B» (10 min)

12:15 Hs.

1º Entrenamiento Citroën Comp. «A» (10 min)

12:30 Hs.

1º Entrenamiento CE 850 Clase C (10 min)

12:45 Hs.

1º Entrenamiento TC del Litoral «B» (10 min)

13:00 Hs.

1º Entrenamiento TC del Litoral «A» (10 min)

13:15 Hs.

2º Entrenamiento CE 850 PROCAR (10 min)

13:30 Hs.

2º Entrenamiento Citroën Comp. «B» (10 min)

13:45 Hs.

2º Entrenamiento Citroën Comp. «A» (10 min)

14:00 Hs.

2º Entrenamiento CE 850 Clase C (10 min)

14:15 Hs.

2º Entrenamiento TC del Litoral «B» (10 min)

14:30 Hs.

2º Entrenamiento TC del Litoral «A» (10 min)

14:45 Hs.

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA PROCAR 1100

14:30 Hs.

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA CLASE «C»

14:50 Hs.

Clasificación 5º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «A» (10 min)

15:15 Hs.

Clasificación 5º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «B» (10 min)

15:30 Hs.

3º Entrenamiento Citroën Comp. «B» (10 min)

15:45 Hs.

3º Entrenamiento Citroën Comp. «A» (10 min)

16:00 Hs.

1º Clasificación 5º Fecha CE 850 Clase C Grupo «A»(10 min)

16:15 Hs.

1º Clasificación 5º Fecha CE 850 Clase C «B» (10 min)

16:30 Hs.

3º Entrenamiento TC del Litoral «B» (10 min)

16:45 Hs.

3º Entrenamiento TC del Litoral «A» (10 min)

17:00 Hs.

Apertura de Boxes PROCAR 1100

17:20 Hs.

Carrera Final 5º Fecha CE 850 PROCAR 1100 (16 Vueltas)

17:30 Hs.

DOMINGO 19 DE SEPTIEMBRE

4º Entrenamiento Citroën Comp. «B» (10 min)

9:00 Hs.

4º Entrenamiento Citroën Comp. «A» (10 min)

9:15 Hs.

4º Entrenamiento TC del Litoral «B» (10 min)

9:30 Hs.

4º Entrenamiento TC del Litoral «A» (10 min)

9:45 Hs.

REUNION DE PILOTOS OBLIGATORIA TC DEL LITORAL – CITROEN COMP.

10:00 Hs.

2º Clasificación 5º Fecha CE 850 Clase C Grupo «A»(10 min)

10:00 Hs.

2º Clasificación 5º Fecha CE 850 Clase C Grupo «B» (10 min)

10:15 Hs.

Clasificación 6º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «B» (10 min)

10:30 Hs.

Clasificación 6º Fecha CE 850 PROCAR Grupo «A» (10 min)

10:45 Hs.

Clasificación Citroën Comp. “B”

11:00 Hs.

Clasificación T.C. del Litoral “B” Grupo 1

11:15 Hs.

Clasificación Citroën Comp. “A” Grupo 1

11:30 Hs.

Clasificación T.C. del Litoral “A” Grupo 1

11:45 Hs.

Apertura de Boxes Clase «C»

12:00 Hs.

Carrera «SPRINT» 5º Fecha Clase «C» (8 Vueltas)

12:10 Hs.

Serie Citroën Competición “B” (5 vueltas)

12:40 Hs.

Serie Citroën Competición “A” (5 vueltas)

13:00 Hs.

Final T.C. del Litoral “B” (10 vueltas)

13:20 Hs.

Final T.C. del Litoral “A” (10 vueltas)

13:50 Hs.

Apertura de Boxes PROCAR 1100

14:20 Hs.

Carrera Final 6º Fecha CE 850 PROCAR (16 Vueltas)

14:30 Hs.

Apertura de Boxes Clase «C»

15:00 Hs.

Carrera Final 5º Fecha CE 850 Clase «C» (12 Vueltas)

15:10 Hs.

Final Citroën Competición “B” (9 vueltas)

15:40 Hs

Final Citroën Competición “A” (9 vueltas)

16:10 Hs.

Final T.C. del Litoral “B” (10 vueltas)

16:40 Hs.

Final T.C. del Litoral “A” (10 vueltas)

17:10 Hs.

Andrés Fleitas – Prensa Autódromo C.d.u.

Cel 3442 581760