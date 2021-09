Toda la jornada: El juez de Garantías, doctor Gustavo Díaz, concedió la libertad al vecino y pudo regresar a su casa

Tal como lo adelantáramos este mediodía en 03442, por disposición del juez de Garantías Nº 2, doctor Gustavo Díaz, el vecino acusado de desobediencia judicial, Cristian Villalba, detenido el pasado domingo por orden de la Fiscalía, recuperó su libertad tras la audiencia desarrollada este lunes y regresó a su casa en los terrenos de 35 del Oeste Norte y Rodríguez Artusi.

El juez Díaz, que no interviene en la causa madre de la usurpación que tiene como principal involucrado a Mario Cristian Marnini, causa que le compete a la jueza Melisa Ríos, tomó intervención en este incidente, el cual es independiente a la causa principal.

Tensión, reclamos y quema de gomas

03442 estuvo presente desde muy temprano en Plaza Ramírez, donde los vecinos de los terrenos en conflicto, llegaron para exigir la inmediata libertad de Cristian Villalba, recriminando con carteles y cánticos, lo que consideraban un “atropello de la Policía y la Justicia”.

Los canticos cada vez más duros apuntaban a los miembros del Poder Judicial, a los que les recriminaban haberlo detenido sin razón y de apoyar a ciertos actores de poder económico de la ciudad.

Ante la falta de respuestas, la situación se fue tornando cava vez más complicada, observándose presencia policial en el interior del Juzgado, comenzando el avance de los manifestantes a la explanada y a la quema de gomas sobre la calle.

Durante esos momentos se pudo observar el ingreso del defensor de Villalba, el doctor Juan Carlos Peragallo, que dialogó con los manifestantes, solicitándoles tener paciencia, algo que para nada parecía posible a esa altura ya que debía ingresar a la indagatoria.

Llegan autoridades

Repentinamente llegó al lugar, el secretario de Gobierno, Juan Martín Garay, representando al municipio, para intentar, más allá de reconocer el derecho a protestar, disuadirlos a los manifestantes de evitar quemar gomas, debido al daño que eso produce sobre la calzada.

Los reclamos fueron incrementándose notoriamente, exigiendo al funcionario que interceda ante la Justicia para la liberación del vecino, aludiendo la “influencia” del Poder Político sobre la Justicia.

Garay intentó convencer a la gente de que se estaba ante una causa judicial totalmente independiente de sus facultades y que se debía esperar lo que sucediera, y volvió a pedir que no causaran daños.

Fueron minutos de gritos y un intento estéril, ya que Garay no logró apaciguar los ánimos y solo se ganó gritos hasta que se retiró.

Luego llegó el jefe de Gabinete, Yari Seyler; quien si bien no logró disuadirlos de la actitud a los manifestantes, tuvo mejor suerte que Garay, ya que logró dialogar medianamente y señaló que tratarían de ver como avanzaba el caso.

Quien fue terminante, fue el doctor Peragallo, ya que el defensor aclaró que se había hecho la indagatoria y que se debía esperar la audiencia, para saber qué pasaría con Villalba, lo que molestó nuevamente a los manifestantes, que estaban lejos de entender los pasos procesales.

El abogado fue terminante al explicar a los manifestantes que, “si se producían daños o agresiones iba a intervenir la infantería inmediatamente”.

La audiencia y la libertad

Con la presencia del acusado, Critian Villalba, su defensor el doctor Peragallo y la fiscal María Occhi, el juez Gustavo Díaz dio inicio a la audiencia, escuchando los alegatos de ambas partes.

En el uso de la palabra, la fiscal explicó los hechos por los que el vecino fuera detenido, acusando a Villalba de desobedecer la medida impuesta por la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, de no innovar, ya que habría realizados modificaciones del inmueble, por lo que pidió la libertad, imponiéndosele reglas de conducta y la prohibición de regresar al lugar.

A su turno Peragallo negó los dichos de la Fiscalía, aclarando que su cliente fue notificado pasada la medianoche del sábado 25, mas concretamente a las 00:10 del domingo y que ese mismo día en horas del mediodía, procedieron a la detención, resaltando que su defendido no realizó ninguna modificación en ese lapso tan corto de tiempo.

El letrado recalcó que la inspección en ese logar fue el viernes 24 y su cliente no estaba, por lo que no fue notificado y lo que modificó fue antes de las 00:10 del domingo, razón por la cual no había cometido ningún delito.

Escuchadas las partes, el juez aclaró que esta causa en la que él interviene, no es la misma que se lleva adelante por los terrenos, en la cual interviene la jueza Ríos.

En relación a lo solicitado por la fiscal, el juez dispuso hacer lugar a la libertad de Cristian Villalba, aclarándole que no haría lugar al pedido de restricción de concurrir al lugar y que debía abstenerse de volver a realizar modificaciones.

Al escuchar el fallo, Villalba juntó las manos a modo de agradecimiento, manifestándose agradecido al decir que no tenía otro lugar para ir a vivir.

Conocido el fallo, los manifestantes comenzaron a aplaudir en la explanada de Tribunales y se dirigieron a la Jefatura de Policía a esperar la liberación del vecino, que continuará ligado al proceso iniciado.