Se desarrolló el cuarto módulo de capacitación por la Ley Micaela en el Ministerio de Gobierno

Continúa la instancia de formación en el marco de la implementación de la Ley Micaela para funcionarias y funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia. En esta oportunidad, el máster en derecho, Marcelo Trucco, abordó las desigualdades en ámbitos laborales públicos y privados.

Con la ponencia del doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Marcelo Trucco, se llevó a cabo el cuarto encuentro de capacitación en Ley N° 27.499 en la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia. La apertura estuvo a cargo de la coordinadora del Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos de Trata y Tráfico de personas, Silvina Calveyra.

En esta instancia se desarrollaron conceptos y brindaron herramientas sobre la división sexual del trabajo, los cuidados, la doble y triple jornada y las desigualdades en el acceso y ámbito laboral.

En este marco, la coordinadora del Consejo contra la Trata reflexionó: “Históricamente se fueron asignando roles, funciones determinadas para mujeres. En lo privado vinculado a lo doméstico, la procreación y la crianza de los hijos; y en lo público, ha sido el hombre quién ha dominado el ejercicio de poder”.

“Si trazamos una línea de tiempo podemos ver que se ha avanzado en cuanto a herramientas técnicas y normativas vigentes, destacando las luchas permanentes del movimiento de mujeres, pero aún existen techos de cristal para el acceso pleno de mujeres y diversidades en todos los ámbitos”, sostuvo.

En este sentido, celebró el encuentro de capacitación y detalló: “Es de suma importancia poder generar estos espacios de transmisión de conocimientos, con perspectivas de género y derechos humanos, en temas tan trascendentales para las instituciones y quienes cumplimos funciones públicas y de corresponsabilidad. Sobre todo, a cargo de expositores de trayectoria internacional como el Dr. Trucco, donde se remarcaron los esfuerzos que se vienen desarrollando por los estados a nivel mundial, pero a pesar de ello continúan vigentes techos de cristal que marcan las inequidades entre hombres y mujeres”.

Marcelo Trucco es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesor Superior en Ciencias Jurídicas, docente titular del Doctorado en Derecho Constitucional Internacional en la Universidad San Carlos de Guatemala y secretario de Derechos Humanos de la Asociación Argentina de Derecho Internacional.

Durante su disertación, Trucco destacó la importancia de generar estos espacios donde poder intercambiar experiencias en torno a las desigualdades en el ámbito público y privado y subrayó: “La Ley Micaela y la obligación de capacitar a las personas que trabajan en el Estado era una deuda que Argentina tenía respecto a la convención de Belém do Pará”.

En relación a la discriminación y desigualdades en el ámbito laboral, Trucco afirmó: “El Estado tiene la necesidad de articular mecanismos concretos para no dejar pasar estas situaciones de violencia y acoso. Es importante tener las reglas claras y los procedimientos que se deben tomar respetando la perspectiva de género. Son situaciones que por su característica tienen matices a los cuales hay que prestarle especial atención. Por ejemplo, la no revictimización y la posibilidad de escucha de la víctima”.

“No podemos dejar de mencionar la profunda responsabilidad y el compromiso que hace el Estado frente a estos hechos, porque muchas veces nos encontramos con que se ponen en marcha mecanismos y protocolos que luego no terminan en los resultados esperados frente a la gravedad de las situaciones. Debemos pensar cuáles son los mensajes que damos frente a situaciones graves de violencia y acoso en el ámbito laboral.

Porque también nos podemos encontrar con la sensación de que no pasa nada después”, advirtió Trucco, al tiempo que reflexionó: “En el ámbito del debido proceso y del derecho de defensa, una vez cumplimentado y que se demuestre la responsabilidad de la persona acusada, tienen que llegar las sanciones que correspondan, porque es positivo el mensaje del Estado de no tolerar ni dejar pasar cosas que son graves y comprometen al Estado mismo”.

“Esa es la importancia de adoptar estas herramientas en la prevención y la lucha contra las violencias en los ámbitos laborales. Tenemos que ser conscientes que todas las violencias son graves, pero adquieren mayor significación cuando se dan en el Estado, que debería ser el primer ámbito que le garantice a la mujer espacios libres de toda situación de violencias”, agregó.

“Podemos tener decenas de capacitaciones, podemos firmar cientos de tratados internacionales, pero luego está en cada uno el ponerlo en práctica en su ámbito de trabajo, sentirse artífice del cumplimiento de las responsabilidades en orden al respeto y la dignidad humana de las mujeres y las diversidades y haciéndolo con ese compromiso que es el compromiso del Estado”, enfatizó.

El próximo encuentro de capacitación en Ley Micaela para funcionarias y funcionarios del Ministerio de Gobierno y Justicia será el 9 de septiembre y contará con la disertación de la Dra. María Rosa Ávila, activista Feminista y defensora de los Derechos Humanos. Abogada Maestrada en Filosofía del Derecho. Psicóloga Social. Integrante del Grupo de Referentes de la Sociedad Civil de la Iniciativa Spotlight de Argentina. Académica del Instituto de Derecho Administrativo y Municipal. Docente de Derecho en la UBA.