Rocamora inicia otra semana con amistosos a la vista

A media mañana de este lunes el plantel de Tomás de Rocamora, que se prepara para su participación en la Liga Argentina de Básquetbol, comenzará una nueva semana de entrenamientos mientras ya planea disputar los primeros amistosos de pretemporada. El equipo que dirige Carlos Pérez culminó el sábado once días de intensos trabajos y tuvo libre la jornada del domingo. Sarmiento de Villaguay será el primer rival para empezar a ver a los jugadores en acción.

Desde las 10:30 de la mañana los jugadores del Rojo volverán a encontrarse para continuar con la puesta a punto, tanto en lo físico como en lo basquetbolístico. Venían trabajando duro y tuvieron una jornada libre el domingo. Asimismo, antes de comenzar la pretemporada, dos semanas previas, los jugadores recibieron un instructivo para comenzar a realizar diferentes trabajos y, de esa manera, no sentir tanto el rigor de los entrenamientos.

“La verdad que llegaron muy bien, predispuestos al cien por cien, trabajando con el cansancio para poder pensar y respondieron con creces. Tuvimos 20 entrenamientos en total, en once días y dobles turnos, con jornadas de dos horas y cuarto a dos horas y media; de mañana y de tarde”, comentó un más que satisfecho Cali Pérez.

El entrenador del Rojo dijo además que “de mañana se hace mucho gimnasio, con movilidad, buscando más los fundamentos y la parte ofensiva hasta llegar al cuatro con cuatro; y a la noche se entrena de la misma forma, sin gimnasio, pero dándole mucha prioridad al juego en equipo”.

“La verdad que me siento muy conforme con todo, con el plantel, con la predisposición y con todo el cuerpo técnico; estoy muy contento porque estamos trabajando muy bien”, remarcó además el coach. Pérez no solo valoró las respuestas de los jugadores mayores sino también la de los seis Juveniles que se incorporaron al equipo. “Están muy presentes, en todo sentido; no solo como personas sino también en el trabajo”, aseguró.

Vale destacar que para esta nueva temporada el Rojo renovó a Juan Martín Bello, Martín Pascal, Justo Catalín, Galo Impini, Horacio Rigada y Tomás Verbauwede. Además, incorporó a los internos Marcos Helman y Martín Flores, y los perimetrales Manuel Gómez y Enzo Passadore. Con ellos trabajan los Juveniles: Mateo Larrea, Iñaqui Garat, Gonzalo Tamaño, Valentino Occhi, Octavio Boxler Germanier y Nahuel Maldonado.

El cuerpo técnico se completa con los asistentes Fernando Castelli y Jorge Quintana, el preparador físico Ezequiel Lavayén, el kinesiólogo Gregorio Etcheverry, el médico Dr. Fabián Victorio y el utilero Eric Sánchez. Respecto de los amistosos, se jugará este viernes próximo con Sarmiento en Villaguay mientras que la semana próxima habrá revancha en el estadio Paccagnella.

