Reclamo por aguas servidas en zona de Cantera 25

Vecinos de la zona del Barrio Cantera 25, enviaron este miércoles a la Redacción de 03442, un reclamo que se genera debido a los derrames de aguas servidas.

“Hola buen día. Somos vecinos de Cantera 25 en calle Ugarteche entre Pablo Lorentz y Santa Teresita. Estamos cansado del agua servida que hay en la calle y necesitamos se tomen medidas”, reza el mensaje con las fotos.

Al parecer, según señalan, estarían tapadas las cloacas o desagües de la vereda, por lo que realizaron varios llamados pidiendo una solución.

“No nos dan respuesta alguna no sabemos que pasa no lo pueden arreglar, Los baños de las casas no se pueden ocupar entran rebalsados”, dijo uno de los dueños de una vivienda.

Es de esperar que pronto llegue una solución al Barrio y que los vecinos dejen de pacecer este inconveniente.