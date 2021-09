Racha ganadora del hockey de Regatas

Las Categorías Juveniles de hockey del Club Regatas Uruguay, se lucieron una vez más, en la primera edición de la Liga Uruguayense.

Ya se habían consagrado campeonas de la Copa de Oro en la Primer Categoría y ahora fue el turno de las SUB 13, SUB 15 y SUB 17. Las cuales obtuvieron dos campeonatos y un subcampeonato.

En las tres categorías se llevaron el premio a la valla menos vencida y, además, Valentina Bianchi Fallet fue la goleadora del Torneo en sub 13.

Mención especial para Julieta Gay que encabeza el grupo de trabajo de entrenadores, acompañada de Lisandro Fernández y Fernando David. Sumado también a todo el trabajo que hacen el resto del staff en las categorías menores de nuestra institución.

SUB 13, CAMPEÓN CLUB REGATAS URUGUAY

SUB 15, CAMPEÓN CLUB REGATAS URUGUAY

SUB 17, SUBCAMPEÓN CLUB REGATAS URUGUAY

Juliana Garnier – Prensa Regatas

Foto: Deportes Digital CdelU