Presentaron la remisión a juicio y prorrogaron la prisión preventiva de sujeto acusado de hechos violentos

La Justicia dispuso la prórroga de la prisión preventiva en la modalidad domiciliaria con monitoreo electrónico de un sujeto que está acusado de violentos hechos en el contexto de violencia de género, el cual espera se dé fecha para el juicio oral.

Se trata de David Orlando Lucero (alias carretilla) de 32 años, quien es representado por el doctor José Pedro Peluffo, en causas que lleva adelante el fiscal Auxiliar N° 2, Dr. Juan Pablo Gile.

La medida fue dispuesta este lunes en el Juzgado de Garantías a cargo del doctor Gustavo Ariel Díaz, que mantuvo la medida dispuesta días pasados a solicitud de la Defensa.

Los hechos imputados

A Lucero se lo acusa de que en horas de la mañana del día 13 de septiembre de 2020, desde su lugar de alojamiento en la UP4, donde estaba cumpliendo pena privativa de la libertad, la llamó por ex esposa, amenazándola de que le iba a sacar su hijo si no le permitía verlo y si ella no quería volver con él la mataría.

A esto se le sumó que el 21 de enero de 2021, cuando Lucero iba en un Renault Megane de color azul, con fines de amedrentamiento realizó reiterados disparos con un arma de fuego frente a la vivienda domicilio de su ex pareja, quien en dicho momento se encontraba en el interior.

Por último, como tercer hecho, se lo acusa de que cuando su ex mujer se encontraba con su nueva pareja en la vereda de la puerta de su domicilio sito en Barrio La Tablada, Lucero llegó en una motocicleta de color azul marca Yamaha YBR 125, instante que comenzó a amenazarlos con un arma de fuego de puño, lo que motivó que la mujer activara el botón antipánico.

Continuará detenido

Concedida la palabra al fiscal, este confirmó que ya había presentado remisión a juicio, y solicitó la prórroga en las actuales condiciones de prisión preventiva, considerando que se mantienen riesgos procesales, y se necesita mantener con tranquilidad a las víctimas y testigos para que presten declaración en Juicio Oral, por lo que solicitó la prórroga de la medida por 90 días.

A su turno el defensor, se opuso a lo peticionado, señalando que se han realizado varias audiencias como tantos Fiscales han pasado, pero un solo Juez, está claro que en ningún momento surge la prohibición de acercamiento a ningún lado, y que a su cliente lo notificaron 24 horas después de detención, y se habían impuesto medidas en enero, y hasta abril, y en el tercer hecho, podía circular. También sostuvo que “ante relevamiento planimétrico es a más de 200 metros de la casa, y habla de un testigo que escucha disparos, y testigos con miedo de comprometerse, y hay un ensañamiento con Lucero”.

Tras escuchar a las partes y sus réplicas, el juez dispuso la prorroga de la prision preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario con monitoreo electronico, del imputado, en orden a los delitos de amenazas coactivas (primer hecho) (art. 149 bis. 2º párrafo) y Amenazas Calificadas por el uso de arma de fuego (segundo hecho y tercer hecho) (art. 149 bis 1º parrafo) todo en un contexto de Violencia de Género y arts. 4 y 5 de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, todo ello en Concurso Real entre sí (art. 55), por el término de 60 días, por lo que continuará bajo responsabilidad de su madre.