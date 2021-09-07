OSCAR ANIBAL ROUGIER Q.E.P.D
Falleció en ciudad el día 07 de septiembre de 2021.
Su esposa: MIRIAM GRACIELA FRANCOU. Sus hijos: CRISTIAN OSCAR, ALEJANDRO RAMON Y YAMILA VANESA:- Sus hijos políticos: CRISTIAN, INGRID Y OSCAR.- Sus nietos: ANTUAN, JULIEN, FRANCISCO Y MANUEL.- Sus hermanos: BEATRIZ, NESTOR, HORACIO Y MARIA.-
Sus hermanos políticos: CARLOS, MARIELA, OFELIA, EDUARDO, OLGA Y GUILLERMO.-
Sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento y sus restos serán cremados el miércoles a las 11:30.-“ATENCION QUE AGRADECEN”
“RUEGAN UNA ORACION EN SU MEMORIA”. “NO SE EFECTUA VELATORIO DE ACUERDO AL DECRETO 297/2020, DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA” – “ATENCION QUE AGRADECEN” – CONCEPCION DEL URUGUAY, ENTRE RIOS 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.-Servicio: PREVISION CASA CEVEY S.R.L.
Ing. HENRY 596. Teléfono: 03442 427086-ceveyjose@yahoo.com.ar