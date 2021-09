Noticias de Colón

Estuvo encabezado por el Intendente de Colón

En el Día Internacional del Turismo se presentó un resumen del primer año de gestión del (Co.A.Tur.)

Fue en una asamblea extraordinaria abierta al periodismo en el Palacio de Turismo, en el marco del Día Internacional del Turismo que se conmemora el 27 de septiembre de cada año. Fue anunciada además la Usina de Ideas Innovadoras en Turismo

El Intendente de Colón José Luis Walser, acompañado por la Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory abrió la presentación de un resumen de las actividades del primer año de actividades del Consejo Asesor de Turismo (Co.A.Tur.) junto a integrantes del mismo. Además se anunció el lanzamiento de la Usina de Ideas Innovadoras en Turismo, una novedosa iniciativa impulsada por la Municipalidad.

“Celebramos este Día Internacional del Turismo saludando a todos los prestadores y a los visitantes que sin ellos la actividad no sería posible, es un tiempo distinto, hemos pasado momentos difíciles, y vale la pena recordarlo porque si no parece que todo pasa tan rápido que no nos damos un momento para evaluar todo lo que hicimos” dijo José Luis Walser al abrir la jornada.

“Estoy orgulloso del trabajo que se hizo durante esa pandemia, nos formamos y formamos a los prestadores y preparamos nuestro destino para recibir a los turistas, tuvimos en plena pandemia una temporada exitosa, trabajamos muchísimo para poderla gestionar y la llevamos adelante” expresó.

Buscar al visitante

El Intendente de Colón agregó además: “Hoy tenemos otra realidad en la Ciudad, con mucha presencia de visitantes los fines de semana comunes, no solo de la provincia sino de los principales centros que nos visitan habitualmente, quiere decir que hay un cambio en el visitante que hace escapadas, tenemos que prepararnos para eso”.

“Tenemos la obligación de ir a buscar a nuestros visitantes o comercializar el destino para que nos elijan por sobre otros, Colón tiene ventajas en este turismo del cuidado como le llaman, donde el visitante busca recrearse en espacios públicos que Colón tiene” sostuvo José Luis Walser.

Y remarcó por otro lado: “Siento orgullo porque apostamos en un momento difícil para conformar este Consejo Asesor, y hoy puedo decir a un año de su creación que hemos logrado los objetivos, de que las políticas públicas de turismo sean participativas con la mayor amplitud de voces, es lo que nos hemos propuesto”.

Expectativas

La Secretaria de Turismo y Cultura Silvia Vallory saludó también a todos los actores del turismo local: “es lindo llegar a este 27 de septiembre con una Ciudad movilizada positivamente, con expectativas para la temporada pero con realidades diarias que la vemos todos como la afluencia de visitantes que estamos teniendo este mes” señaló.

“Octubre será similar y por supuesto el fin de semana extra largo del 8, con un escenario más interesante para la temporada. En este mes del turismo estuvimos trabajando en distinta capacitaciones que no son caprichosas sino que tienen que ver con aquellos desarrollos que queremos apuntalar e incorporar al producto de accesibilidad, turismo de naturaleza, astroturismo”.

Por otro lado se anunció el lanzamiento de la Usina de Ideas Innovadoras Turísticas, una herramienta participativa de generación de nuevos productos experienciales para fomentar el desarrollo emprendedor y será abierto a diversos sectores socioeconómicos de la ciudad de Colón. En los próximos días se brindarán todos los detalles.

Resumen del Co.A.Tur.

El Concejo Asesor de Turismo presentó un resumen de su primer año de gestión, luego de haberse conformado como reemplazo del cuestionado A.Mi.Tur., lanzado en el año 2007 con escasa representación de los sectores turísticos, poco participativo, y con serios problemas para justificar gastos realizados sin aprobación del directorio.

Disuelto el A.Mi.Tur., el 7 de septiembre de 2020 comienza a funcionar el Consejo Asesor de Turismo de Colón. En reunión plenaria, de acuerdo a lo establecido por ordenanza N° 15/2020 y por Decreto Municipal de puesta en funciones.

«Transcurrido un año, podemos celebrar la continuidad y funcionamiento de este consejo público-privado en consonancia con los objetivos propuestos.

Significa la existencia de un espacio institucional y organizado, entre los actores turísticos de nuestra comunidad y el estado municipal, que permita tanto el diálogo sobre la realidad turística de la ciudad, como el debate de las políticas turísticas planteadas para Colón.», expresaron desde el Co.A.Tur.

El funcionamiento de Co.A.Tur. permite la posibilidad para los integrantes, de proponer y/o participar sobre los temas estratégicos definidos en las políticas turísticas de Colón. Utilizando como guía el Plan Estratégico vigente (PETS 2018/2028), la posibilidad de un diálogo permanente entre las instituciones integrantes y el Estado, la opinión formal y registrada de los temas tratados, la posibilidad de profundizar el desarrollo de los temas mediante las “mesas de trabajo» y la posibilidad de avanzar y poner en agenda, definiendo los temas claves para el futuro turístico de Colón.

En este primer año, se realizaron 18 reuniones generales ordinarias, se trataron 67 temas, y se trabajó semana a semana en los temas más complejos o importantes. Destacamos 13 temas, algunos por su carácter estratégico y otros porque han sido relevantes en la realidad de la comunidad turística de Colón en período donde la pandemia por COVID-19 tuvo un gran protagonismo.

Los temas más destacados, tratados por el Co.A.Tur. en este primer año, fueron:

* Plan de la costa en el nuevo escenario.

* Protocolo sanitario para cabañas.

* Definición del nuevo del Perfil de Turista.

* Comercialización del destino: temporada no estival.

* Plataforma del nuevo servicio disponibilidad en alojamientos.

* Programa “Colón Termal Saludable”.

* Plan de Comunicación turismo Colón y nuevo equipo de trabajo.

* Nueva plataforma web.

* Proyecto de “Usina de ideas innovadoras”.

* Nueva forma de comercialización: Agencias de viaje.

* Proyecto Ciudad Segura, “Gestión Integral del Riesgo Turístico”.

* Plan maestro de Organización Territorial.

* Programa acciones verano 2022: segmento joven.