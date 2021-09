Motociclistas cortaron la calle y denunciaron “excesos en los valores de multas” en Paraná

Motociclistas de la ciudad de Paraná cortaron calle 9 de Julio frente al Juzgado de Faltas en contra de los montos de las multas y la demora para otorgar turnos. “Te quitan la moto por cualquier cosa y te cobran hasta 65.000 pesos”, dijeron. Mientras muchos están en contra, otros sostienen que lo mejor es no cometer faltas y respetar las reglas de tránsito.

“Queremos que la Policía nos deje trabajar tranquilos y que se dedique a atrapar delincuentes”, explicó uno de los motociclistas Aníbal, a colegas de Elonce TV.

Destacó que son muchos los motivos por los que les secuestran las motos: “te la sacan si te falta el cubrecadena, un espejo o si vas con alguien que esta excedido de peso, te buscan la vuelta por cualquier cosa”, sentenció.

“Muchos somos changarines y ocupamos la moto todos los días para trabajar”, mencionó y agregó que a su moto se la retuvieron porque “llevé a mis dos hijos en moto a la escuela; en ese momento la multa eran 900 pesos, pero pasó un tiempo hasta que pude pagarla porque no tenía trabajo, y ahora vengo a consultar y debo 65.000 pesos, es imposible”.

“Nos dicen que es por el aumento de combustible, pero a nosotros no nos sube el sueldo y no podemos pagarlo”, informó el motociclista. En este sentido, aclaró que ellos no quieren estar en falta, “pedimos que no nos busquen la vuelta y nos retengan la moto por cualquier cosa”.

En tanto, un cadete contó que “cuando venís a pagar una multa de 5.000 pesos te dan turno dentro de tres semanas y ese día te dicen que en realidad sale 15.000 pesos”.