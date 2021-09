Los reclamos se repiten por los ruidos y disturbios en zona de la avenida Paysandú

Lamentablemente los reclamos de los vecinos de la zona portuaria, siguen siendo una constante a raíz de la concentración de personas en la avenida Paysandú, lo que señalan “genera constantes ruidos, gritos incidentes y picadas de autos o motos”.

Si dudas esto era algo que se iba a producir y que ya se tenía que todos presumían pasaría cuando las restricciones aplicadas por tanto tiempo comenzaran a desaparecer y la juventud empezara a salir libremente, sin tener un lugar donde concentrarse tranquilamente y disfrutar como merecen, sin que esto implique generar molestias en zonas de concentración de casas, donde los vecinos también necesitan y merecen descansar.

Los llamados o mensajes a la Redacción de 03442 siguen llegando y todos son coincidentes al resaltar que “A esto vamos los vecinos, que está perfecto que ellos se diviertan, pero ¿porque no respetan nuestro derecho de descansar dentro de nuestras casas?. ¿Por qué debemos escuchar música que no queremos (de tan alto volumen que usan)?”.

Una mujer reclamó que “Mañana me levanto a las 6 para ir a trabajar. Llamo a la Policía y me dicen que los pueden sacar recién a las 3. NO se entiende el por qué la Municipalidad les dio la autorización de estar en el puerto cualquier día de la semana. Esto es una locura. Tenemos que vivir y trabajar”.

Otro vecino señaló que dialogaron con el director de Tránsito y nos dijo que “están tratando de resolverlo y la Policía dicen que los habilitaron para estar hasta las 3 cualquier día. Insólito ¿no?”.

Los vecinos reclamaron una respuesta y solución inmediata al problema de convivencia que se está generando, mientras tanto las madrugadas siguen pasando.