Lo sobreseyeron y beneficiaron con la suspensión del proceso a prueba

Un sujeto que estaba acusado de “robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pido ser acreditada”, fue sobreseído y beneficiado por otro hecho con la suspensión del proceso a prueba (Probation).

Se trata de MMP de 39 años de edad, quien fuera representado por el doctor José Peluffo, en causa que levara adelante la fiscal María Occhi.

La medida fue aprobada en audiencia desarrollada ante la jueza de Garantías, doctora Melisa Ríos, a solicitud de las partes, ya que no se pueden encontrar elementos para que se de la plataforma fáctica, por ello se dispone el archivo y se solicitó el sobreseimiento, agregando que el imputado reunía los requisitos para poder ser beneficiado con la suspensión del proceso a prueba, por el término de un año, respecto del delito de encubrimiento por receptación de cosa de procedencia sospechosa (Art. 277 Inc. 1º apartado c) del Cód. Penal.

A su tueno el defensor expresó las reglas de conducta que realizaría su asistido, tareas comunitarias, no remunerativas, 10 horas mensuales, en beneficio del SUM de la Cantera 25 a cargo del Alberto Rodríguez y respecto de la reparación del daño, solicitó las disculpas del caso.

Tras la palabra de las partes, la jueza analizó el pedido y fundamentó la decisión a tomar en base a lo manifestado por las partes, concluyendo que hará lugar a lo solicitado, por lo que dispuso el sobreseimiento de MMP, declarando que ese proceso no afecta el buen nombre y honor del encartado, conforme lo dispone el art. 397, ultima parte, del CPPER.