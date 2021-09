Lancheros se reunieron con el secretario de Trabajo y habría una conciliación obligatoria

Representantes de los lancheros de Villa Paranacito se reunieron el viernes con el secretario de Trabajo, Ángel Zacarías, para dialogar acerca de la seguridad de las lanchas. También se abordó el reclamo por el encuadramiento laboral y el funcionario se comprometió a convocar a conciliación obligatoria, informó el secretario general de SOMU Campana.

Al encuentro con Zacarías concurrieron integrantes del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU) Seccional Campana, representantes de Patrones y Marineros, y también algunos padres de alumnos de Paranacito. El tema convocante fue la faltante de lanchas para trasladar al estudiantado y la falta de seguridad en las embarcaciones que se utilizan actualmente. Por este reclamo padres, lancheros y sindicalistas cortaron la ruta 12, en el acceso a la ciudad, el jueves 9 de septiembre.

Durante la reunión también se planteó el reclamo laboral de los lancheros, quienes vienen exigiendo que se los encuadre en el convenio de trabajo marítimo en lugar de figurar como auxiliares de maestros o como trabajadores estatales, como se encuentran actualmente.

“Ahí mismo se firmó un acta donde quedó plasmada la intención de notificar a las partes por este tema, a la Departamental de Escuelas y al Gobierno provincial, y llamar a una conciliación obligatoria”, informó a esta Agencia Alexis Velázquez, secretario general del SOMU Campana.

El sindicalista considera que la conciliación será un paso importante hacia la resolución del conflicto, ya que interpreta que al convocarlos “estarían reconociendo a los gremios SOMU y Patrones como representantes de los marineros y patrones de Villa Paranacito”.

Señaló que todavía no se fijó una fecha para la primera audiencia de conciliación y remarcó: “Nosotros vamos a esperar en el transcurso de esta semana para ver si nos notifican. Y de no ocurrir, tomaremos las medidas necesarias”. En ese sentido, adelantó la posibilidad de realizar manifestaciones “en Paraná, frente a Casa de Gobierno o en la Secretaría de Trabajo”.

“Nosotros no vamos a abandonar esta lucha”, aseveró Velázquez. “Van a tener que ser encuadrados, de lo contrario vamos a estar prácticamente todo el año con manifestaciones, tanto en Villa Paranacito como en la Gobernación, hasta que nos escuchen y nos den una solución”, afirmó.

Respecto a la intervención de Agmer en el conflicto, el titular de SOMU Campana sostuvo que el secretario general de la Seccional Islas “quiere representar al sector, pero la gente no está con él, no lo apoya”. Además cuestionó: “Nunca hizo nada. Hoy en día están así los sueldos de marineros y patrones, gracias a la gente de Agmer. Porque si ellos se hubieran preocupado a su debido momento, no estaríamos pasando por esto”.

Por su parte, el lanchero Omar Peñalba se mostró esperanzado con la instancia que se abriría a partir de la conciliación. “Esta semana nos van a llamar de vuelta, estamos esperando. Está todo dado para que nos den lo que estamos reclamando: que nos encuadren como trabajo marítimo”, dijo a APFDigital.