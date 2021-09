La Sub 19 de Rocamora juega en el Pacagnella

Este sábado comienza a disputarse la primera fase de la Liga Provincial U19 que organiza la Federación Entrerriana de Básquet. Rocamora integra la Zona H junto a Zaninetti y Soc. y Dep. San José y. La jornada comenzará este sábado en el Paccaggnella, la entrada será gratuita para los jugadores de los clubes bajo las medida de protocolo y el abono costará $200 pesos.

El sábado 4 inicia una nueva edición de la Liga Provincial U19 que organiza la Federación Entrerriana de Básquet. Los conducidos por Jorge Quintana integran la Zona ‘H junto a Zaninetti y S y D San José. La jornada comenzará este sábado en el Julio Cesar Paccaggnella desde las 10:00hs cuando los Rojos enfrenten a Zaninetti de nuestra ciudad.

Clasificarán a la Segunda Fase los primeros y segundos de cada zona y los tres mejores terceros. La siguiente instancia se desarrollará el sábado 18 septiembre.

La programación:

Sábado 4 de septiembre

10:30 hs Rocamora vs Zaninetti.

14:30 hs Zaninetti vs Social y Deportivo San José.

18:30 hs Rocamora vs Social y Deportivo San José.

Abonos $200

Jugadores de todos los clubes GRATIS!!!