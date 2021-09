La ciudad recibió a periodistas capitalinos para difundir los atractivos turísticos

Tal como fuera adelantado días pasados, La Histórica recibió a periodistas de medios nacionales en el marco del denominado “Fan Press” organizado por la Dirección de Turismo municipal. Medios como Clarín, La Nación, Canal 13, Canal 9, Infobae, Radio Mitre, La Nación +, América, A24, Radio La Red, Crónica, C5N, radio Continental, AM 1110, visitaron distintos atractivos, a la vez que difundieron en sus respectivas redes personales y medios periodísticos, las bellezas de una ciudad que se posicione en el turismo entrerriano.

El sábado al mediodía, 23 periodistas de reconocidos medios de comunicación de alcance nacional, llegaron a la ciudad en un Fan Press organizado por la Dirección de Turismo, como parte de las estrategias que se proponen, para posicionar a Concepción del Uruguay en la temporada veraniega que se aproxima. En el complejo termal, los esperaba el Secretario de Cultura, Turismo y Deporte, Sergio Richard, la Directora de Turismo María Laura Saad y el Coordinador de Comunicación Ciudadana y Protocolo, Antonio Bernhardt.

Los reconocidos comunicadores, visitaron entre otros lugares, el complejo termal, Isla del Puerto, Cambacuá llegando en el catamarán Lobopé, La Casa de Té, el circuito cervecero, La Quinta Sabores, donde probaron los famosos alfajores de cerveza, y el circuito histórico donde apreciaron la rica historia que posee nuestra ciudad, nuestra sociedad; siendo algo destacado a lo largo del viaje por las y los visitantes.

Desde la Dirección de Turismo, explicaron que se trata de una metodología de trabajo que desde hace tiempo se pone en práctica con el fin de difundir los atractivos de la ciudad y tratar de recuperar un sector que antes de la pandemia, venía en un franco crecimiento. El turismo mueve masas y deja divisas en todas las comunidades, significando a su vez, una gran apuesta para nuestro municipio.

Este lunes por la mañana, en radio Continental, el reconocido conductor Beto Casella dedicó media hora de su programa para hablar de Concepción del Uruguay, ya que su cronista Marcela Ojeda, realizó un recorrido detallado con anécdotas, historias y vivencias de los periodistas que estuvieron en Concepción, narrando los pormenores de la visita, la que puede escucharse en el link, desde el inicio: https://radiocut.fm/audiocut/visita-periodistas-a-cdelu.

Objetivos específicos

Pero no todo termina en el turismo y la difusión, que desde el mismo sábado realizaron los periodistas en sus respectivas redes personales/institucionales.

Desde la Municipalidad; la actual gestión; encaró desde su inicio una fuerte apuesta a la difusión de la actividad turística en las principales localidades y medios de alcance nacional.

Luego vino la pandemia; detuvo el proceso iniciado, y ahora el Municipio intenta hacer una fuerte apuesta para que Concepción del Uruguay, sea un gran atractivo para cientos de argentinos que eligen a Entre Ríos, entre sus destinos principales para el descanso.

Además, y no es un detalle menor, con este tipo de acciones, las autoridades intentan colaborar con los sectores turísticos, hoteleros y gastronómicos; que, si bien ya lo hizo aplicando otras políticas de ayuda directa además de la condonación de tasas durante los meses en que estuvieron inactivos, con esta llegada de visitantes, también se motoriza a los sectores antes señalados.

Políticas de estado, difusión turística y dinamismo económico, son algunos de los tantos objetivos específicos con que se encaran las acciones turísticas a pocos meses de iniciar un nuevo año.

Declaraciones

Mercedes Ninci – Radio Mitre: “Divino, me encantó. He pasado en el auto cuando iba al Uruguay pero nunca había estado. Me encantó la parte histórica de la ciudad, me fascinó. El Colegio del Uruguay, la historia de la ciudad, y la guía que nos contó todo. Realmente una genia también. La historia una la estudió en la escuela y en la facultad, pero acá nació la Patria, tuvimos nuestra Constitución, nuestro primer Presidente y terminó asesinado. Me gustó estar acá y ver cómo rescataron los edificios históricos porque en otros lugares los tiran abajo y hacen pajareras”.

“Y la parte de la naturaleza es espectacular, todo. Las islas, yo no sabía que tenían estas playas, este río tan espléndido, y yo no tenía ni idea porque siempre voy a Córdoba de donde es mi familia. Para venir con los chicos, con la familia, para venir un fin de semana o venir las vacaciones de enero. Está todo buenísimo. La verdad que la rompe CdelU”.

Además, la periodista sentenció: “Y les digo a los cordobeses que siempre van a la costa, que está buenísimo para venir acá y cambiar de aire porque es totalmente distinto”.

La Periodista compartió varias imágenes en sus redes, donde recibió el saludo de gran parte del país y hasta de los propios uruguayenses que la siguen a diario.

Liliana Carusso – América TV: “Yo he pasado por Concepción del Uruguay pero no había entrado nunca. Amo Entre Ríos, es una provincia hermosa, y me faltaba conocer esta ciudad”.

“Me fascinó la historia. La historia en su lugar es otra cosa. Y creo que uno tiene que venir acá para conocer la historia de nuestro país, los mitos, las realidades, el Colegio, la Iglesia, los edificios”.

“También me sorprendí con estas playas, esta rambla, el mantenimiento, hermoso. Y no saben lo cerca que está. Más cerca que la costa y disfrutar de estas playas”.

“Acá encontramos tranquilidad, algo que mucha gente está buscando. Me encantó Concepción del Uruguay”.

Marcela Ojeda – Radio Continental: “Muy feliz, contenta, estamos cansados pero muy contentos, nos quedó mucho en el tintero así que la promesa de volver. La pasamos hermoso, la gente muy cálida, buena atención, muy amorosa. Haremos la invitación a todos y a nuestros compañeros para que conozcan esta bella ciudad”.

“Me gustó mucho la historia de la ciudad, que mucha hemos aprendido en la escuela. Y también por supuesto la noche, pasear con amigos, caminar por la playa. Disfrutar con amigos, familia, pareja, cerquita de la capital. Un lugar ideal”.

Yanina Álvarez – C5N: “A mí me encantó, una ciudad sumamente tranquila, segura, hermosos paisajes; excelente gastronomía”.

“Lo que más me gustó es cómo se reinventaron en la pandemia los emprendedores y cómo nacieron, es muy loable, y también de destacar de la gente de acá”.