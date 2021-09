Importante encuentro y novedades para Bomberos Voluntarios

Se llevó a cabo el pasado sábado en la sede de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios en la ciudad de Villa Elisa, la reunión mensual de dicha entidad.

La misma agrupa a 57 Asociaciones de Bomberos Voluntarios de toda la provincia, ocupando el 8vo lugar en el escenario nacional.

En dicho acto se aceptó la incorporación de la Asociación, lo que permitirá acceder a un sinnúmero de beneficios para todo el personal, lo que en definitiva redundará en favor de toda la comunidad. “Estar federados implica aportar el 5% de todos los subsidios nacionales y provinciales que nuestra entidad recibe, a su vez ello permitirá una suma de beneficios tales como asesoramiento y representación ante organismos estatales, capacitación profesional de nuestro personal, contar con el apoyo de otras regionales que integran la Federación, ya que la provincia se encuentra organizada en 5 Regionales con alrededor de 1000 bomberos y más de 700 vehículos en servicio, el uso de la instalaciones en materia de entrenamiento y capacitación de un moderno edificio en etapa de construcción de aproximadamente 1700 m2; habiéndose alcanzado a la fecha el 50% de la obra con una inversión de alrededor de 700.000 dólares el que cuenta con amplios salones, aulas, sanitarios, dormitorios y amplios espacios verdes para prácticas de actividades de entrenamiento en un predio de 4 hectáreas ubicado en la ciudad de Villa Elisa. Como un logro muy significativo para todo nuestro personal activo fue autorizada a funcionar por Resolución del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social Nº 151 del 06/05/2020, e inscripta en el Registro Nacional de Mutualidades, bajo Matrícula Nº 361 de la provincia de Entre Ríos la creación de una Mutual”, señalaron.

Esta mutual nace de la necesidad de brindarles cobertura en materia de salud a aproximadamente 500 hombres y mujeres del cuerpo activo que no cuentan con asistencia de obras sociales y a futuro conceder una jubilación a nuestros Bomberos Voluntarios, ya que la legislación al respecto no acepta pensiones o jubilaciones no contributivas y tampoco podrían brindarles la cobertura de la obra social provincial, por ello que en el seno de la Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios se crea esta entidad mutual. Asoc. Civil Bomberos Voluntarios Caseros E Rios.

A nivel nacional es la primera mutual de Bomberos Voluntarios para brindar mejores beneficios a nuestros hombres y mujeres que día a día dedican su vida a brindar servicios a la comunidad.

Esta mutual permitirá también crear un fondo compensador destinado a una futura jubilación a los 25 años de servicio y a una determinada edad para que los bomberos puedan tener algún tipo de compensación por sus servicios brindados.

“Esta Comisión Directiva, agradece el apoyo brindado hasta la fecha a nuestra Institución es por ello que renovamos el compromiso de seguir trabajando para coronar con éxito la creación de nuestro Cuerpo de Bomberos Voluntarios”, finalizaron.